Espagne : Réunion à Madrid sur le Sahara occidental marquée par le fort engagement des États-Unis

Selon un article publié par la revue espagnole El Confidencial, les États-Unis ont organisé une réunion à Madrid le 8 février 2026 rassemblant l’Algérie, le Maroc, la Mauritanie et le Front Polisario. L’objectif, d’après le texte, était de « essayer de faire avancer le dossier du Sahara occidental […] en faisant adopter le plan d’autonomie marocain ».

L’information est signée Ignacio Cembrero, auteur de l’article paru dans El Confidencial. Le compte rendu attribue à cette rencontre la volonté américaine de pousser la discussion autour d’une solution reposant sur le projet d’autonomie proposé par le Maroc.

Le territoire en question, ancienne colonie espagnole, est majoritairement sous contrôle marocain. Le Royaume chérifien propose pour cette région un statut d’autonomie placé sous sa souveraineté, selon le même article.

En revanche, le Front Polisario revendique l’indépendance du Sahara occidental. Les indépendantistes sahraouis, indique le texte, bénéficient du soutien de l’Algérie et demandent l’organisation d’un référendum d’autodétermination pour trancher le statut du territoire.

La réunion à Madrid a donc réuni, selon El Confidencial, des acteurs aux positions divergentes : d’un côté le Maroc défendant son plan d’autonomie sous sa souveraineté ; de l’autre, le Front Polisario et l’Algérie réclamant le recours à un vote d’autodétermination. La Mauritanie figure parmi les pays convoqués par les États-Unis pour cette tentative de relance du dossier.