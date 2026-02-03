Espagne : projet d’interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans, Elon Musk accuse Sánchez d’être un «tyran et un traître»

Le patron du réseau X, Elon Musk, a publiquement pris pour cible le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, mardi. Sa réaction fait suite à un discours prononcé par le Premier ministre à Dubaï, où ce dernier a présenté des pistes pour encadrer davantage l’usage des plateformes en ligne.

Le patron du réseau X, Elon Musk, a publiquement pris pour cible le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, mardi. Sa réaction fait suite à un discours prononcé par le Premier ministre à Dubaï, où ce dernier a présenté des pistes pour encadrer davantage l’usage des plateformes en ligne.

Lors de cette intervention à Dubaï, Pedro Sánchez a évoqué la possibilité d’interdire l’accès aux réseaux sociaux aux jeunes âgés de moins de 16 ans ou, alternativement, d’imposer une responsabilité juridique aux dirigeants des entreprises technologiques pour les multiples infractions constatées sur leurs services.

Face à ces propositions, Elon Musk n’a pas mâché ses mots et a qualifié le dirigeant espagnol de « tyran et traître au peuple d’Espagne », dénonçant ainsi une vision qu’il semblait juger liberticide.

Publicité

Un épisode révélateur des tensions autour de la régulation