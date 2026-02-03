Espagne : projet d’interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans, Elon Musk accuse Sánchez d’être un «tyran et un traître»
Le patron du réseau X, Elon Musk, a publiquement pris pour cible le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, mardi. Sa réaction fait suite à un discours prononcé par le Premier ministre à Dubaï, où ce dernier a présenté des pistes pour encadrer davantage l’usage des plateformes en ligne.
Le patron du réseau X, Elon Musk, a publiquement pris pour cible le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, mardi. Sa réaction fait suite à un discours prononcé par le Premier ministre à Dubaï, où ce dernier a présenté des pistes pour encadrer davantage l’usage des plateformes en ligne.
Lors de cette intervention à Dubaï, Pedro Sánchez a évoqué la possibilité d’interdire l’accès aux réseaux sociaux aux jeunes âgés de moins de 16 ans ou, alternativement, d’imposer une responsabilité juridique aux dirigeants des entreprises technologiques pour les multiples infractions constatées sur leurs services.
Face à ces propositions, Elon Musk n’a pas mâché ses mots et a qualifié le dirigeant espagnol de « tyran et traître au peuple d’Espagne », dénonçant ainsi une vision qu’il semblait juger liberticide.
Un épisode révélateur des tensions autour de la régulation
Ce bref échange illustre la montée des frictions entre responsables politiques souhaitant durcir les règles encadrant les contenus et les dirigeants des plateformes numériques qui défendent, pour leur part, des approches différentes en matière de modération et de responsabilité. La question de la protection des mineurs sur Internet et celle de la mise en cause pénale ou civile des entreprises restent au cœur des débats publics, tant au niveau national qu’international.