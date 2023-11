Espagne: neuf ans de prison requis contre Dani Alves

Les procureurs espagnols demandent une peine de neuf ans de prison contre l’ancienne star brésilienne Dani Alves, accusée d’avoir violé une jeune femme dans une discothèque de Barcelone en décembre 2022.

Les procureurs ont également demandé à l’ancien arrière latéral de Barcelone et du Paris Saint-Germain, emprisonné en Espagne depuis son arrestation en janvier, de verser à sa victime présumée 150 000 euros (163 500 dollars) d’indemnisation, selon une copie de son acte d’accusation consultée par AFP jeudi.

La date de son procès n’a pas encore été fixée. Le quadragénaire a affirmé avoir eu des relations sexuelles consensuelles avec son accusatrice. « J’ai la conscience vraiment tranquille de ce qui s’est passé cette nuit-là dans les toilettes de la zone VIP de la discothèque Sutton« , a-t-il déclaré au journal barcelonais La Vanguardia dans une interview publiée en juin, la première depuis son arrestation.

« Que s’est-il passé et qu’est-ce qui ne s’est pas produit ? Et ce qui ne s’est pas produit, c’est que j’ai forcé cette femme à faire tout ce que nous avons fait », a-t-il ajouté. Mais lorsque l’histoire a éclaté pour la première fois – et avant son arrestation – Alves, dans une interview télévisée, a d’abord nié connaître la femme qui avait porté plainte contre lui à la police le 2 janvier.

« Je dansais et je m’amusais sans envahir l’espace de qui que ce soit« , a-t-il déclaré à la chaîne de télévision espagnole Antena 3. Je ne sais pas qui est cette dame. Comment pourrais-je faire ça à une femme ? Non. » Alves a déclaré à La Vanguardia qu’il avait menti au début parce qu’il avait peur que sa femme le quitte s’il admettait qu’il avait été avec une autre femme.

Le témoignage glaçant de la victime présumé de Dani Alves

Victime présumée de Dani Alves qu’elle accuse de l’avoir agressée sexuellement dans une boîte de nuit à Barcelone en janvier dernier, la jeune femme a confié aux enquêteurs le déroulé de ce qu’elle dit être ce qui s’est passé entre elle et l’ancien joueur du Barça cette fameuse nuit. Un témoignage rendu public en début du mois par le journal AS.

« Il était derrière moi, j’avais mon cousin devant moi. Puis je me souviens qu’il s’est éloigné et m’a fait signe de venir vers lui, racontait la plaignante à la police. Jusqu’à la fin, j’ai pensé, tu peux lui parler et vois ce qu’il veut, et je n’ai rien pensé d’autre. J’y suis allée pour lui parler. À aucun moment je n’ai su où j’allais. Je me souviens d’être allée là où il était, mais je ne pouvais pas imaginer où il m’emmenait. Nous sommes arrivés et il y avait une porte, il l’a ouverte et je suis entrée. Quand je suis entrée, j’ai vu dans quoi je m’embarquais, j’ai vu que c’était de minuscules toilettes, j’ai vu que c’était très, très petit. Je pense que c’est à ce moment-là que mon choc a commencé. »

Puis elle a ajouté : «je me souviens qu’il s’est assis et j’ai commencé à lui dire : « je dois y aller, je dois y aller. » Je me souviens qu’il a soulevé ma robe et m’a fait asseoir sur lui. Et il a commencé à me dire beaucoup de choses. Il a insisté pour que je lui dise des choses… et à partir de ce moment-là, j’ai résisté (…) Il m’a blessé au genou et je me suis retrouvée avec une blessure. Il a essayé de me faire faire une fellation. J’ai continué à m’éloigner, jusqu’à ce qu’il m’attrape par le cou et commence à me gifler.»

Dani Alves est le Footballeur le plus titré de l’histoire, avec 43 trophées. Il a connu la période la plus glorieuse de sa carrière au Barça, entre 2008 et 2016, où il a remporté 23 trophées. Il est devenu à 39 ans, le joueur brésilien le plus âgé à participer à une Coupe du monde au Qatar 2022.