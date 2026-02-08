Espagne : négociations sur le Sahara occidental à Madrid réunissant les États-Unis, l’Algérie et le Maroc

Un cycle de discussions impliquant l’Algérie, le Maroc, la Mauritanie et le Front Polisario est programmé pour ce dimanche 8 février. Ces rencontres s’inscrivent dans une démarche diplomatique entamée à la fin janvier lors d’une réunion tenue à Washington.

Les échanges auront lieu dans les locaux de l’ambassade des États-Unis en Espagne. Les représentants des quatre parties se réuniront pour une session consacrée au sort du Sahara occidental.

Il s’agit d’une nouvelle étape du processus lancé fin janvier à Washington, conformément aux calendriers annoncés lors de cette phase initiale. La séance prévue dimanche vise à poursuivre les pourparlers sur l’avenir du territoire contesté.

Les délégations attendues à l’ambassade américaine en Espagne incluent des représentants officiels de l’Algérie, du Maroc, de la Mauritanie ainsi que du Front Polisario. Aucun autre lieu ou changement de programme n’a été mentionné dans les éléments disponibles.

La tenue de cette réunion en sol espagnol intervient dans le cadre de la dynamique ouverte à Washington à la fin du mois de janvier, dont l’objectif formel est d’engager les acteurs concernés sur les questions liées au Sahara occidental. La session dominicale fait partie intégrante de ce processus.

