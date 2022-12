Espagne: Luis Enrique licencié de son poste de sélectionneur de la Roja

Luis Enrique a été démis ce jeudi de son poste de sélectionneur de l’équipe d’Espagne, deux jours après l’élimination de la Roja par le Maroc en huitième de finale du Mondial 2022, a annoncé la fédération espagnole de football.

Luis Enrique n’est plus le sélectionneur de l’équipe d’Espagne. Le technicien a été licencié ce jeudi, 48 heures après la débâcle de la Roja en huitième de finale de la Coupe du monde 2022, battue par le Maroc aux tirs au but. C’est la fédération espagnole qui a donné la nouvelle ce jeudi dans un communiqué sur ses réseaux sociaux.

Nommé à la tête de l’Espagne en juillet 2018, Luis Enrique avait fait une parenthèse entre mars et novembre 2019 pour faire le deuil de sa fille. De retour aux affaires après cette période triste, l’ancien entraineur du Barça a hissé la Roja en demi-finale de l’Euro et en finale de la Ligue des Nations. Souvent critiqué pour son style de jeu de possession stérile, le coach de 52 ans a fini par être emporté par la tactique qu’il chérissait plus que tout au monde. La fédération espagnole n’a pas encore donné le nom de son remplaçant.