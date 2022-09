Espagne: Luis Enrique justifie les absences de Ramos et Fati

En conférence de presse ce vendredi, Luis Enrique a justifié son choix de ne pas convoquer Sergio Ramos et Ansu Fati pour le prochain rassemblement de l’Espagne.

A l’occasion de la trêve internationale de septembre, l’Espagne affrontera la Suisse (24 septembre) puis le Portugal (27 septembre) dans le cadre des deux derniers matches de la Ligue des Nations. Leader de sa poule, la Roja devra s’imposer lors de ces deux rencontres, pour éviter tout calcul et se qualifier pour les demi-finales. A cet effet, le sélectionneur Luis Enrique a retenu un groupe de 25 joueurs, sans Sergio Ramos et Ansu Fati, pourtant annoncé sur le retour par la presse espagnole. En conférence de presse, l’entraîneur de la Roja a justifié ces deux absences.

« À chaque fois qu’il y a une liste, ceux qui attirent le plus l’attention sont ceux qui ne sont pas là. Je préfère parler de ceux qui sont présents. Je n’ai aucun problème à parler d’eux (les absents). Ça vous donne de quoi parler, mais je n’entre pas dans ce jeu. J’ai pris les 25 joueurs que je considère comme les meilleurs pour ces matches. Les absents sont déjà venus en sélection. Ils peuvent y revenir, je n’en doute pas », a-t-il d’abord confié.

Il a ensuite expliqué la non-convocation de Ansu Fati: « Nous l’avons fait venir en juin pour qu’il puisse se remettre dans la dynamique et voir comment il était sur le terrain et la vérité est qu’il était bien meilleur. Mais il n’a joué qu’un seul match comme titulaire avec son club (depuis le début de la saison), ça me dit quelque chose. J’espère que nous reverrons le meilleur Ansu, mais pour le moment, je ne le vois pas pour la liste. J’espère et souhaite qu’Ansu revienne, mais il le fera quand il aura un niveau d’équipe nationale ».

Enrique a ensuite abordé le cas de Sergio Ramos: « Pour moi, c’est une excellente nouvelle de voir Sergio Ramos sur le terrain en continu. À partir de là, je peux vous dire ce que vous voulez, mais je considère que les meilleurs joueurs retenus à la place de Sergio Ramos sont ceux que j’ai appelés. La porte de l’équipe nationale n’est fermée à aucun joueur espagnol actif. Quel pourcentage a-t-il d’aller à la Coupe du monde ? Allez, 80. Je plaisante, mais je ne sais pas. » Le Qatar s’éloigne de plus en plus pour Sergio Ramos.