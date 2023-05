Espagne: les régions du sud-est frappées par des pluies torrentielles

- Publicité-

Les régions du sud-est de l’Espagne ont été frappées par des pluies torrentielles qui ont provoqué des crues soudaines, entraînant des inondations dévastatrices. Les villes de Murcie, d’Almeria et d’Alicante ont été durement touchées, avec des routes coupées, des maisons inondées et des cultures endommagées.

Mardi dernier, le sud de l’Espagne a été secoué par un violent orage, qui a entraîné des crues soudaines dans plusieurs régions. Les pluies tant attendues sont tombées de manière si rapide et intense que de nombreuses régions de Murcie, d’Almeria et d’Alicante n’ont pas été en mesure de les absorber. Les rivières sont sorties de leur lit, inondant les routes et pénétrant dans les maisons, causant des dégâts considérables aux cultures.

Les conséquences de ces intempéries ont été ressenties dans toute la région. Les établissements scolaires ont dû être fermés dans plus de 40 municipalités d’Alicante et de Murcie, tandis que les cours d’eau déchaînés ont interrompu les transports et paralysé les déplacements locaux. Par ailleurs, deux trombes d’eau spectaculaires ont été observées au large de la côte de Malaga, ajoutant à la puissance destructrice de la tempête.

Alors que la pluie était attendue avec impatience pour soulager la sécheresse qui sévissait dans la région, l’Agence météorologique espagnole, Aemet, a averti que ces précipitations ne suffisaient pas à mettre fin au problème persistant de la sécheresse. Dans un tweet, l’Aemet a déclaré : « Nous sommes encore loin d’annoncer la fin de la sécheresse ». Ces dernières semaines, l’Espagne a connu le printemps le plus sec jamais enregistré, avec le mois d’avril se classant comme le plus sec et le plus chaud.

Les crues soudaines et les inondations qui ont frappé le sud de l’Espagne ont engendré des destructions considérables, perturbant la vie quotidienne des habitants de Murcie, d’Almeria et d’Alicante.