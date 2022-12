Espagne: les adieux de Luis Enrique

Limogé ce jeudi par la Fédération espagnole de football, Luis Enrique a fait ses adieux à la Roja dans un message posté sur ses réseaux sociaux.

Luis Enrique a été démis de ses fonctions de sélectionneur d’Espagne par la Fédération espagnole de football ce jeudi, qui a officialisé la nouvelle via un communiqué publié sur ses réseaux sociaux. Il est remplacé dans la foulée par Luis De la Fuente, âgé de 61 ans. Quelques heures après ces annonces, l’ancien entraîneur du FC Barcelone a posté un long message sur ses réseaux sociaux, dans lequel il fait ses adieux à la Roja. « En mon nom et en celui de tout le staff », a-t-il d’abord précisé.

Qatar 2022 Quarts de Finale Fifa Coupe du Monde Croatie - - Brésil Fifa Coupe du Monde Pays-Bas - - Argentine Fifa Coupe du Monde Maroc - - Portugal Fifa Coupe du Monde Angleterre - - France

Luis Enrique a ensuite affiché sa reconnaissance envers le président, ainsi que tous les employés, de la Fédération espagnole de football, mais aussi ses désormais ex joueurs. “Tout a commencé il y a quatre ans, que le temps passe vite. Je ne peux qu’être super reconnaissant envers ceux qui m’ont recruté deux fois (le président Rubiales et le DS Molina). Envers tous les employés de la Fédération avec lesquels on a partagé des expériences et du vécu en tout genre. Bien sûr, envers tous les joueurs qui ont été exemplaires et fidèles à notre idée.

Je suis désolé de ne pas pouvoir avoir pu vous aider plus. Je remercie aussi tous les employés (docteurs, physios, intendants, la sécurité, l’audiovisuel, les voyages avec Limones à sa tête, la team manager Nuria, les nutritionnistes etc) qui travaillaient sans relâche pour aider les joueurs et le staff sur tout ce dont on avait besoin. Ce fut très spécial de faire partie de tout ça.”

L’ancien entraîneur du FC Barcelone a aussi eu un mot pour les supporters de la Roja: « Pour finir, mais pas moins important, les supporters qui de manière unanime nous ont fait sentir leur soutien à tout moment et surtout dans les plus délicats. C’est le moment de dire au revoir mais je veux juste ajouter une petite réflexion… ce dont a besoin la sélection c’est du SOUTIEN pour que Luis de la Fuente parvienne à atteindre tous les objectifs qu’il se fixe. Allez l’Espagne ! Pour toujours. Merci !«

A la tête de l’Espagne depuis juillet 2018, avec une pause en 2019 à cause de la maladie de sa fille, Luis Enrique a permis à la Roja de se hisser dans le dernier carré de l’Euro 2021 (élimination contre l’Italie aux tirs au but). Enrique avait ces dernières années fait notamment le choix de se passer de certains cadres tels que Sergio Ramos, ou encore David De Gea.