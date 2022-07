Espagne: la récente vague de chaleur a fait « plus de 500 morts », selon le gouvernement

L’Espagne vient de faire face à la vague de chaleur la plus intense jamais enregistrée dans le pays, depuis le début de la compilation des données météorologiques en 1975. La canicule qui a sévi pendant dix jours a provoqué la mort de « plus de 500 personnes », selon le Premier ministre.

« Le changement climatique tue des personnes », avait-il déclaré, lundi. Le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, a affirmé, mercredi 20 juillet, que la canicule de ces derniers jours a provoqué la mort de « plus de 500 personnes ». Ces données proviennent, selon lui, d’une estimation de la surmortalité publiée par un institut de santé publique.

La vague de chaleur qui s’est abattue sur l’Espagne du 9 au 18 juillet a été la plus intense jamais enregistrée dans le pays, selon des données préliminaires publiées par l’agence météorologique nationale. Elle est aussi « au minimum » la troisième la plus longue de l’histoire, après 2015 (26 jours) et 2003 (16 jours), mais sa durée pourrait in fine « augmenter » selon l’évolution de la situation.

Ces températures exceptionnellement élevées ont attisé d’énormes incendies depuis la semaine dernière à travers le pays, dont l’un a entraîné la mort d’un pompier et d’un berger près de Zamora, dans le nord-ouest du pays. Le dernier foyer inquiétant les autorités s’est déclaré lundi en Aragon, ravageant des milliers d’hectares et entraînant l’évacuation de 1 700 personnes à ce stade.