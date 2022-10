Espagne: « J’ai toujours de l’espoir », Sergio Ramos n’a pas renoncé à la sélection

Dans des propos rapportés par Foot mercato, le défenseur parisien Sergio Ramos a confié qu’il rêve toujours d’un retour dans la sélection espagnole.

Lors de la dernière trêve internationale de septembre, Sergio Ramos était pressenti pour faire partie de la liste de l’Espagne pour disputer les deux derniers matchs de la Ligue des nations. Mais l’ancien capitaine du Real Madrid n’a finalement pas été retenu, un très mauvais signe à quelques semaines du début de la Coupe du monde 2022 (20 novembre au 18 décembre 2022). Mais le roc parisien n’a pas perdu espoir de porter à nouveau les couleurs de la Roja.

« J’ai toujours de l’espoir, évidemment je suis content d’être de retour avec l’équipe (le PSG), de rajouter le plus de minutes possibles et de montrer un bon niveau. Mon rêve est, bien sûr, de revenir en équipe nationale, mais ça ne dépend pas de moi. Quoi qu’en pense l’entraîneur, eh bien, c’est toujours très respectable. Bien sûr, l’illusion reste toujours intacte de défendre à nouveau le maillot de mon pays » a déclaré Ramos dans des propos rapportés par Foot mercato.

Pour rappel, Sergio Ramos n’a plus été appelé en sélection depuis mars 2021 et une victoire 3-1 face au Kosovo. Et on peut déceler dans ses propos, un appel du pied au sélectionneur espagnol pour une convocation pour le Mondial qatari. Ceci dit, les chances de voir l’ancien madrilène à la Coupe du monde avec l’Espagne sont très minces, Luis Enrique s’étant établi une base de joueurs solides avec laquelle il évolue depuis plusieurs mois.