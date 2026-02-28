Eric Judor s’est uni en secret le 29 octobre 2016 à Terre-de-Haut en Guadeloupe

Eric Judor a célébré son mariage en toute discrétion le 29 octobre 2016 à Terre-de-Haut, aux Saintes (Guadeloupe), loin des projecteurs et sans qu’aucune image officielle du jour J ne soit rendue publique. L’événement, organisé dans la plus grande intimité, reste entouré de mystère : pas de selfies, pas de publication Instagram et aucune photo fuitée malgré la notoriété de l’humoriste.

Eric Judor a célébré son mariage en toute discrétion le 29 octobre 2016 à Terre-de-Haut, aux Saintes (Guadeloupe), loin des projecteurs et sans qu’aucune image officielle du jour J ne soit rendue publique. L’événement, organisé dans la plus grande intimité, reste entouré de mystère : pas de selfies, pas de publication Instagram et aucune photo fuitée malgré la notoriété de l’humoriste.

Selon les éléments disponibles, l’union s’est tenue sur une petite île de l’archipel, à plus de 6 700 kilomètres de Paris. Le choix de la destination — les terres antillaises auxquelles l’artiste est lié — et la configuration locale ont permis de limiter très fortement la présence de curieux et de médias. Le mariage s’est déroulé au cours d’un week-end de la Toussaint et n’a laissé, à ce jour, aucune image officielle accessible au public.

Révélé au grand public notamment par la série H et le duo qu’il forme avec Ramzy Bedia, Eric Judor a toujours cultivé une image publique décalée et volontiers exubérante. Dans sa vie privée, et au moment du mariage il y a dix ans, il a opté pour une cérémonie posée et intime sur les terres familiales antillaises, à 48 ans.

Publicité

Mariage à Terre-de-Haut : lieu, ambiance et discrétion

Terre-de-Haut, décrite comme un village posé sur la mer où la communauté est réduite, a joué le rôle de rempart à l’exposition médiatique. Pour un enfant du pays, ce type de cadre intime constitue un facteur de protection : la proximité sociale rend difficile toute présence anonyme et limite la circulation d’images non autorisées.

Au cœur de la bulle matrimoniale, l’Hôtel Bois Joli est cité comme le lieu ayant accueilli la cérémonie ou les événements proches du mariage. Petite structure tournée vers la mer, l’établissement offre la possibilité d’une privatisation partielle et d’une réception discrète : on imagine une terrasse face à l’océan, quelques tables sous le soleil et une atmosphère familiale plutôt qu’un grand banquet médiatisé.

Le public ne connaît ni le prénom ni la profession de l’épouse, volontairement tenue à l’écart des projecteurs. Présente depuis des années dans la vie de l’humoriste, elle apparaît rarement en public aux côtés de Eric Judor : quelques tapis rouges, un tournoi de tennis ou une sortie au Festival de Cannes, toujours sans interviews ni confidences publiques sur leur relation.

Publicité

La cellule familiale d’Eric Judor est composée de cinq enfants : deux filles issues d’une précédente union et trois garçons nés avec son épouse actuelle, dont des jumeaux nés en septembre 2018. Cette organisation familiale illustre le contraste entre la figure scénique d’un « grand ado » et la réalité d’un homme vivant au quotidien dans une maison animée, où les souvenirs demeurent privés.