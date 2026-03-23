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« Éric Houndété n’a pas démissionné du parti LD », Kamar Ouassagari

Éric Houndété n’a pas démissionné du parti Les Démocrates et conserve son poste de premier vice-président, a confirmé Kamar Ouassangari sur Bip Radio.

Edouard DjogbénouVoir tous ses articles
Le · MàJ le
Politique
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« Éric Houndété n’a pas démissionné du parti LD », Kamar Ouassagari
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Si Houndété demeure dans la hiérarchie du parti, il n’a toutefois pas validé l’élection de Nourénou Atchadé comme nouveau président. Selon les informations, le vice-président aurait contesté ce choix et quitté la salle avant le vote, exprimant ainsi son désaccord.

Après avoir assuré l’intérim suite à la démission de Boni Yayi, Éric Houndété reste donc un acteur central de la direction du parti. Cette confirmation met fin aux rumeurs sur un éventuel départ de l’ancien vice-président de l’Assemblée.

Faut-il le rappeler, les relations entre le premier et le deuxième vice-président du parti Les Démocrates ont été toujours cordiales mais marquées par de vives rivalités, les deux estimant être les privilégiés du président Thomas Boni Yayi.

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