Eric et Ramzy décrochent le jackpot en seulement 2 vidéos après avoir été snobés par des youtubeurs

Éric Judor et Ramzy Bedia, visages emblématiques de l’humour français depuis plus de vingt ans, ont fait une entrée remarquée sur YouTube — mais non sans heurts : plusieurs créateurs de la plateforme auraient décliné leurs invitations, tandis que le duo a rassemblé un public massif en quelques jours, cumulant selon eux 16 millions de vues et plus de 600 000 abonnés sur seulement deux vidéos, un succès matérialisé par leur premier trophée YouTube.

Issus du cinéma et de la télévision, Éric et Ramzy ont eux-mêmes souligné le contraste entre les codes des médias traditionnels et ceux de l’univers numérique. Conscients que la notoriété acquise hors des réseaux ne garantit pas l’adhésion immédiate des publics ou des influenceurs, ils ont abordé leur passage sur la plateforme avec une démarche marquée par la curiosité et l’humilité.

Invités par Mister V, l’un des youtubeurs les plus suivis en France, pour évoquer ce nouveau projet, les deux comédiens ont accepté d’aborder ouvertement les réserves rencontrées auprès des créateurs de contenu. La question lancée par Mister V sur les refus d’apparition a déclenché des confidences qui mettent en lumière les frictions entre anciens et nouveaux circuits médiatiques.

Refus de collaborations et réussite immédiate : une double réalité

Ramzy a déclaré que « quasiment tout le monde » avait décliné leur invitation au format de podcast proposé par le duo, pointant ainsi l’existence de barrières persistantes entre talents établis et créateurs numériques. Éric Judor a confirmé que les sollicitations avaient été nombreuses, mais que les réponses positives avaient été rares.

Parmi les exemples cités, la créatrice Léna Situations est mentionnée comme ayant poliment refusé avec une remarque défensive relative aux codes de la plateforme : « Oh, vous êtes trop marrants, Éric et Ramzy, mais progressez sur YouTube avant que je vienne… » Cette réplique, rapportée dans l’échange, illustre la défiance de certains influenceurs face à des personnalités issues d’autres médias, même lorsqu’il s’agit de figures populaires du paysage audiovisuel français.

Malgré ces refus, le duo a enregistré des résultats quantifiables très rapides. En l’espace de deux vidéos, Éric et Ramzy affichent selon leurs propres publications un fort engagement d’audience, matérialisé par un trophée YouTube reçu en première phase de lancement. Sur Instagram, ils ont partagé une photo du trophée accompagnée de la légende : « Pari réussi. Bien ouej l’équipe. 16M de vues et 600K+ abonnés en deux vidéos »