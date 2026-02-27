Eric Chelle voit grand avec le Nigeria

Après avoir conduit les Nigeria à la troisième place de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, Eric Chelle affiche désormais ses ambitions : remporter la CAN et viser, à terme, la Coupe du monde avec les Super Eagles.

Le sélectionneur des Nigeria national football team, Eric Chelle, affiche des ambitions sans détour. Sous contrat pour moins d’un an encore avec la sélection nigériane, le technicien a confié vouloir viser les sommets, aussi bien sur le continent qu’à l’échelle mondiale.

Invité du podcast Histoires de Foot, l’ancien international malien a évoqué ses rêves avec franchise : « J’ai un entourage qui m’aide à progresser en tant qu’entraîneur. Il est vrai qu’il n’y a pas si longtemps, j’ai déclaré que mon rêve était d’être le premier Africain au Real Madrid. » Une ambition qui ne se limite toutefois pas à un banc prestigieux. « Mais ce n’est pas mon seul rêve. Je veux gagner la Coupe d’Afrique des Nations avec le Nigeria », a-t-il affirmé, déterminé.

