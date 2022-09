Equipe de France: Varane soutient Paul Pogba

En conférence de presse ce mercredi, Rafaël Varane a apporté son soutien à Paul Pogba, qui traverse une période compliquée aussi bien sur le plan sportif que personnel.

Ce jeudi, la France accueille l’Autriche pour le compte de la cinquième journée de la phase de groupes de la Ligue des nations. Déjà battus dans la course au Final Four, les Bleus doivent désormais assurer leur maintien en Ligue A et ça passe par une victoire contre les autrichiens.

En conférence de presse à la veille de cette rencontre, Raphaël Varane a été interrogé sur la situation de son coéquipier en sélection Paul Pogba, blessé et absent du rassemblement des champions du monde et également au cœur d’une affaire extra-sportive assez importante, mêlant son grand frère Mathias Pogba.

« Je ne vais pas parler de la partie judiciaire. En tant que personne, c’est un ami. Je le soutiens et il a des défis à relever avec notamment cette blessure à guérir. Il doit être bien dans sa tête pour revenir. C’est un joueur extraordinaire. On veut le voir épanoui et on lui souhaite de revenir prendre du plaisir sur le terrain », a expliqué le défenseur central de Manchester United.

Pour rappel, toujours dans cette affaire extra-sportive, Paul Pogba a été accusé par son grand frère d’avoir marabouté Kylian Mbappé. Des accusations évidemment rejetées par le milieu de la Juventus, qui a d’ailleurs reçu le soutien du natif de Bondy.

“Aujourd’hui, je préfère faire confiance à la parole d’un coéquipier. Il (Paul Pogba) m’a appelé, il m’a donné sa version des faits. A l’heure où je parle, c’est sa parole contre celle de son frère (Mathias Pogba). Je vais faire confiance à mon coéquipier, c’est dans l’intérêt aussi de la sélection, une grande compétition arrive (le Mondial 2022, ndlr). Il a déjà certains problèmes (Pogba est actuellement blessé), je pense que ce n’est pas le moment d’en rajouter pour lui. On va voir comment ça se passe. Je suis assez détaché de tout ça”, avait déclaré Mbappé lors d’une conférence de presse d’avant match du PSG.