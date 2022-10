Equipe de France: N’Golo Kanté forfait pour le Mondial 2022

Selon les informations de l’Equipe ce vendredi, et confirmées par RMC Sport, le milieu de Chelsea N’Golo Kanté est forfait pour la Coupe du monde 2022 au Qatar (20 novembre au 18 décembre).

C’est un gros coup dur pour la France et son sélectionneur Didier Deschamps. Alors qu’il retrouvait les pelouses après une absence due à une blessure aux ischios jambiers, N’Golo Kanté a rechuté la semaine dernière. Et malheureusement, il ne sera pas remis à temps pour le début de la Coupe du monde 2022. En Effet, selon les informations de L’Equipe, et confirmées par RMC Sport, le milieu de Chelsea ne fera pas partie de l’expédition en terre qatarie.

Une nouvelle qui concorde avec les déclarations de son entraîneur en club Graham Potter ce vendredi en conférence de presse: « je ne peux pas trop en dire plus qu’avant. C’est un coup d’arrêt et pas une bonne nouvelle ». C’est donc un premier forfait pour les Bleus, qui risque de laisser un grand vide, tant l’ancien joueur de Leicester est indispensable dans l’entrejeu de la France quand il est présent sur le terrain. De plus, Didier Deschamps doit déjà faire avec l’incertitude autour de Paul Pogba. Le technicien français va dévoiler sa liste pour le Mondial 2022, le 9 novembre prochain et des jeunes comme Camavinga ou Aurélien Tchouaméni sont bien partis pour avoir leur chance.

Vainqueur de l’édition 2018 en Russie, la France évoluera dans le groupe D au Qatar, en compagnie de l’Australie, du Danemark et de la Tunisie. Pour tenter de conserver leur couronne, les hommes de Didier Deschamps devront donc se passer de Kanté, en croisant les doigts pour que d’autres forfaits ne suivent pas. Pour rappel, lors du dernier rassemblement de septembre, où la France a disputé ses deux derniers matchs de la Ligue des nations, plus d’une dizaine de joueurs étaient déjà absents pour blessures.