Equipe de France: Kylian Mbappé réagit à la retraite internationale de Raphael Varane

L’annonce de la retraite internationale de Raphael Varane, confirmée par le défenseur de Manchester United, continue de susciter des réactions dans le rang des Bleus. Dernier à réagir, la star française Kylian Mbappé.

« Cela fait plusieurs mois que j’y réfléchis et j’ai décidé que c’était le bon moment pour moi de prendre ma retraite internationale (….) Représenter notre magnifique pays pendant une décennie a été l’un des plus grands honneurs de ma vie. À chaque fois que j’ai porté ce maillot bleu si spécial, j’ai ressenti une immense fierté. Le devoir de tout donner, de jouer avec mon cœur et de gagner à chaque fois qu’on entrait sur le terrain« , déclarait Raphael Varane sur son compte Instagram pour officialiser la fin de son aventure avec l’équipe de France.

Une décision qui a bien évidemment fait réagir les coéquipiers en sélection du défenseur de Manchester United. Sur Instagram, Kylian Mbappé à souhaité le meilleur à son désormais ancien partenaire chez les Bleus. « Merci Raph. Le meilleur pour la suite ! », a écrit le champion du monde 2018. De son côté, le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, a regretté le départ d’un autre membre de sa troupe après Hugo Lloris et Steve Mandanda.

« J’ai vécu une situation un peu similaire à la sienne, je comprends ses arguments et respecte sa décision même si elle peut sembler regrettable au regard de tout ce qu’il a pu faire avec la sélection jusqu’à la Coupe du Monde durant laquelle il s’est comporté, de bout en bout, comme le leader que l’on connaît», a déclaré l’ancien joueur de Marseille.

Apparu pour la première fois sous le maillot des Bleus le 22 mars 2013 lors du match qualificatif pour le Mondial 2014 face à la Géorgie, Varane a passé presque dix ans en sélection,totalisant 93 capes. Sa plus grande réussite avec les Bleus a été la Coupe du monde 2018, remportée en finale contre la Croatie.

Le petit message de Kylian Mbappé pour Raphaël Varane après l'annonce de sa retraite internationale. pic.twitter.com/Ghw9GmhNRD — Antoine CHIRAT (@chiratantoine) February 2, 2023