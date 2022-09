Equipe de France: Didier Deschamps prévient Paul Pogba

En conférence de presse ce jeudi pour dévoiler la liste de l’équipe de France pour la prochaine trêve internationale, Didier Deschamps a été interrogé sur le cas Paul Pogba. Le technicien français ne s’inquiète pas pour son milieu, malgré ses problèmes actuels, mais ne lui fera non plus aucun traitement de faveur à cause de son statut de cadre.

La France affronte l’Autriche au Stade de France, le 22 septembre et le Danemark, trois jours plus tard, au Parken Stadium, pour le compte des deux derniers matchs de groupes de la Ligue des Nations. Sans surprise, Paul Pogba n’a pas été retenu dans la liste de Didier Deschamps pour ces rencontres. Il faut dire qu’entre extorsion, maraboutage et blessure sérieuse, le milieu de terrain de la Juventus Turin se trouve dans une situation délicate.

Interrogé sur la mauvaise passe de son milieu de terrain, Deschamps s’est montré serein: «Non je ne suis pas inquiet, je suis de nature tranquille en toute circonstance. J’échange avec lui mais ne me demandez pas d’intervenir dans des histoires qui peuvent être créées et récrées. Comme vous le savez, dans son domaine privé avec la justice qui fait son travail, c’est ça aujourd’hui. Malgré tout, il est solide, il a du caractère et il est focus sur le terrain, ce qui va l’amener à revenir et se donner les moyens d’être rétabli.»

Toutefois, le technicien français a prévenu Pogba, qu’il ne sera pas retenu pour la coupe du monde 2022 au Qatar, s’il n’est pas totalement rétabli de son actuelle blessure. «Venir pour venir, même lui ne veut pas ça. Même s’il le voulait je dirais non. Ce n’est pas concevable. Les joueurs qui seront là seront tous prêts à jouer. Il peut y avoir des disparités sur le plan athlétique. c’est déjà arrivé. Cette question est aussi pour la concurrence. Paul ne viendra pas parce qu’il fait partie des cadres. Ça n’a pas de sens. Ceux qui seront sélectionnés seront aptes à répondre à ces exigences-là», a-t-il déclaré.

Blessé lors de la présaison avec la Juventus, Paul Pogba a été obligé de se faire opérer. Le joueur a accéléré son rétablissement pour être apte pour le Mondial. Mais la présence de l’ancien joueur de Manchester United au Qatar semble de plus en plus incertaine, au vu de la position de son sélectionneur.