Equipe de France: Antoine Griezmann réclame la nouvelle chanson de Vegedream

Alors qu’il avait prévu sortir un morceau pour célébrer la victoire des Bleus en Coupe du Monde 2022, Vegedream a vu son rêve s’écrouler avec la désillusion de la France en finale. Mais au pays, certains dont Antoine Griezmann réclament la sortie de ce son.

La défaite de la France en finale de la Coupe du monde 2022, battue par l’Argentine de Lionel Messi aux tirs au but (3-3, 4-2 tab), a gâché les plans de plus d’un. Si le président Emmanuel Macron, qui a fait le déplacement au Qatar pour soutenir ses compatriotes, a regretté l’issue de cette rencontre spectaculaire, l’artiste Vegedream a lui, vu ses rêves se briser. Le chanteur avait en effet prévu sortir un tube pour célébrer le troisième titre des Bleus dans cette compétition.

Vegedream avait conçu « Ramener la coupe à la maison » lors du Mondial 2018 remporté par l’équipe de France. Une chanson qui avait fait un carton avec plus 450 millions de vues sur Youtube. Un gros succès commercial qui a donné des idées à l’artiste qui a décidé d’en produire la version 2 en cas de succès des Bleus au Qatar. Sauf que le rêve ne se réalisera pas, un certain Lionel Messi et sa bande en ont décidé autrement. Une grosse désillusion pour le rappeur dont le morceau était déjà presque prêt à être balancé.

Mais au pays, certains réclament cette nouvelle « tuerie » de la star du hip hop français. Au rang de ceux-ci, Antoine Griezmann. L’attaquant de l’Atletico Madrid qui était aperçu sur la première version du morceau, fait le forcing pour que la seconde voit le jour. « Sors-nous ça !!!! » a ainsi commenté Grizou, alors qu’un extrait de la chanson a fuité. Reste désormais à savoir si Vegedream réalisera le souhait de ce grand fan de l’artiste franco-ivoirienne. Les Bleus et tout le peuple français ont en tout cas besoin d’une chanson ambiancée, comme sait très bien produire le rappeur, pour retrouver le sourire.

😭 VEGEDREAM était réellement en studio pour enregistrer un son pour la France 🇫🇷 pic.twitter.com/QxahZXC2wJ — RAPLUME (@raplume) December 19, 2022