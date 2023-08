Equateur: la date de la présidentielle maintenue, malgré l’assassinat d’un candidat en lice

En dépit de l’assassinat tragique d’un candidat à la présidence, l’Équateur maintient sa décision de tenir les élections présidentielles le 20 août, comme annoncé par le Conseil national électoral et le président Guillermo Lasso.

Malgré le climat de deuil et de consternation provoqué par l’assassinat du candidat présidentiel Fernando Villavicencio, l’Équateur maintient sa détermination à poursuivre son processus électoral. Mme Diana Atamaint, responsable du Conseil national électoral, a confirmé que la date des élections présidentielles prévues pour le 20 août ne serait pas modifiée, affirmant que cette décision est conforme au mandat constitutionnel légal.

Dans une déclaration conjointe diffusée sur YouTube, Mme Atamaint et le président équatorien Guillermo Lasso ont souligné leur engagement envers la démocratie et l’importance de maintenir le calendrier électoral malgré les circonstances tragiques. Cette décision intervient alors que l’Équateur fait face à un moment crucial de son histoire politique, marqué par la perte d’un candidat engagé dans la course à la présidence.

En parallèle, l’Équateur a également pris la décision d’instaurer l’état d’urgence dans le pays pour une période de 60 jours, selon l’AFP. Cette mesure vise probablement à assurer la sécurité et à maintenir l’ordre public à la lumière de l’assassinat de Fernando Villavicencio et des préoccupations liées à la stabilité politique.