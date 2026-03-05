Équateur : Expulsion de l’ambassadeur cubain et l’ensemble de la mission diplomatique

Le ministère des Affaires étrangères de l’Équateur a annoncé, mercredi 4 mars 2026, la rupture de fait avec la représentation diplomatique cubaine à Quito : l’ambassadeur Basilio Antonio Gutiérrez et tous les membres de sa mission ont été déclarés persona non grata et sommés de quitter le territoire dans un délai de 48 heures.

Le ministère des Affaires étrangères de l’Équateur a annoncé, mercredi 4 mars 2026, la rupture de fait avec la représentation diplomatique cubaine à Quito : l’ambassadeur Basilio Antonio Gutiérrez et tous les membres de sa mission ont été déclarés persona non grata et sommés de quitter le territoire dans un délai de 48 heures.

Dans sa note officielle, la diplomatie équatorienne n’a pas évoqué publiquement les motifs précis de cette mesure, se limitant à notifier l’expulsion et le délai imparti au personnel accrédité pour évacuer le pays.

La décision suit en parallèle un acte du pouvoir exécutif équatorien : le président Daniel Noboa a signé, le 3 mars, le décret 317 mettant fin aux fonctions de José María Borja López comme ambassadeur de l’Équateur à La Havane. Cette révocation, annoncée la veille de la déclaration contre la mission cubaine, marque une détérioration nette des relations bilatérales.

Publicité

Ce déplacement diplomatique intervient dans un contexte régional marqué par l’alignement affiché de Daniel Noboa sur l’administration américaine : le chef de l’État équatorien a entretenu des relations rapprochées avec le président Donald Trump, dont l’exécutif a par ailleurs durci sa politique à l’égard de Cuba et multiplié les mesures restrictives ces derniers mois.

Développements sur le terrain et portée politique

Peu après la notification officielle, des informations faisant état de la destruction de documents au sein de l’ambassade cubaine et d’une présence de forces de l’ordre autour du bâtiment ont circulé dans la presse spécialisée, signe de la rapidité et de l’ampleur de la mise en œuvre de la mesure diplomatique.

Les autorités équatoriennes n’ont, pour l’heure, communiqué ni explication détaillée ni accusation formelle contre la mission cubaine; la décision est néanmoins perçue comme une rupture sévère dans les échanges entre Quito et La Havane et pourrait entraîner des répercussions diplomatiques plus larges dans la région.