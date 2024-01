Equateur : assassinat du Procureur enquêtant sur la prise d’otage à la Télévision

- Publicité-

En Equateur, le Parquet a annoncé ce mercredi, l’assassinat du procureur chargé de l’enquête sur l’irruption d’hommes armés en direct sur le plateau d’une chaîne de télévision publique du pays.

Le 9 janvier, des hommes armés ont pris d’assaut le plateau de la chaîne TC à Guayaquil, prenant en otages journalistes et employés sous les yeux horrifiés des téléspectateurs. La brutalité de l’incident a suscité une réaction rapide des forces de l’ordre, qui ont réussi à arrêter 13 assaillants sans faire de victimes parmi les otages.

Cependant, la situation a pris une tournure plus sombre avec l’annonce du parquet le 17 janvier, faisant état de l’assassinat du procureur en charge de l’enquête.

Dans le pays, les réactions ne se sont pas fait attendre, avec des appels à renforcer les mesures de sécurité et à intensifier la lutte contre les réseaux de narcotrafiquants qui continuent de semer le chaos. Les médias et la société civile se mobilisent pour condamner cette attaque contre la justice et la liberté d’expression.