Épidémie de choléra en Afrique : l’ONU alerte sur la situation alarmante dans 11 pays

L’Organisation des Nations Unies (ONU) a publié un communiqué samedi dernier mettant en garde contre une épidémie de choléra étendue et alarmante dans 11 pays africains. Le Malawi et le Mozambique sont parmi les pays les plus touchés par cette maladie hydrique potentiellement mortelle.

Selon la directrice régionale adjointe de l’UNICEF, Lieke van de Wiel, l’épidémie de choléra en Afrique menace la santé de millions de personnes. Elle a souligné que le Burundi, le Cameroun, la République démocratique du Congo, l’Éthiopie, la République sud-africaine, le Mozambique, le Nigeria, le Kenya et la Somalie figurent parmi les pays les plus durement touchés par cette maladie. La diarrhée aiguë provoquée par le choléra peut être mortelle si elle n’est pas traitée rapidement, a-t-elle souligné.

Wiel a également exprimé sa tristesse quant à la gravité de la situation. « Nous ne pouvions pas penser que cette région connaîtrait une épidémie de choléra aussi étendue et aussi meurtrière », a-t-elle regretté.

Cette épidémie de choléra souligne l’importance cruciale de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement dans les pays africains touchés. L’ONU a appelé les gouvernements à prendre des mesures immédiates pour prévenir la propagation de cette maladie. Il est essentiel que les partenaires internationaux et les organisations humanitaires travaillent ensemble pour fournir une assistance médicale d’urgence et des services d’approvisionnement en eau potable pour sauver des vies et prévenir de futures épidémies.