Enzo Ebosse rejoint le Torino

Udinese et le Torino se sont mis d’accord pour transférer Enzo Ebosse, l’international camerounais, qui rejoint le club turinois sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison, assorti d’une option d’achat. Le défenseur de 26 ans arrive donc en Piémont pour renforcer la défense d’une équipe qui cherche à améliorer ses résultats.

Alors que la fenêtre des transferts approche de sa clôture en Europe, le Torino a accéléré ses mouvements pour densifier son effectif. Ebosse quitte officiellement l’effectif d’Udinese après la rupture anticipée de son prêt précédent à Hellas Vérone, qui n’a pas permis de beaucoup de temps de jeu.

Victime d’une blessure lors de son passage à Vérone, il n’a participé qu’à quatre rencontres. Le Camerounais espère retrouver une continuité de compétition et accumuler des minutes sur le terrain afin de relancer sa saison et son évolution professionnelle.

Ce que sa venue change pour le Torino

Le club turinois mise sur sa nouvelle recrue pour solidifier un secteur défensif mis à mal depuis le début du championnat : l’équipe a encaissé 40 buts et affiche une différence de buts négative de 18. Le staff technique attend d’Ebosse qu’il apporte de la résistance dans l’axe, participe à l’organisation défensive et offre des solutions dans les phases de relance.

Sur le plan individuel, ce prêt constitue une opportunité de se remettre en valeur après une période perturbée par les pépins physiques. En cas de prestations convaincantes, l’option d’achat permettra au Torino d’envisager un transfert définitif. Pour l’instant, l’enjeu immédiat reste la lutte pour le maintien en Serie A ; la direction sportive et l’entraîneur espèrent que ces renforts contribueront à inverser la dynamique défavorable.