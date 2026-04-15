Entre la Gambie et le Sénégal, Bara Sapoko Ndiaye a fait son choix

Arrivé en prêt au Bayern Munich au début du mois de janvier pour renforcer l’effectif jusqu’à la fin de la saison, Bara Sapoko Ndiaye a connu des débuts contrariés par des ennuis physiques répétés. Le jeune milieu de terrain, âgé de 18 ans, a cependant retrouvé la forme et la sérénité après une période d’indisponibilité qui l’avait éloigné des terrains.

Dans un entretien accordé aux plateformes officielles du club munichois, le joueur s’est dit soulagé d’être remis sur pied et a fait part de son envie de réintégrer rapidement les séances et les matches. Il a expliqué que ces semaines d’absence avaient été frustrantes mais source d’apprentissage, et qu’il attend désormais avec impatience l’occasion de prouver sa valeur sur le gazon.

Au-delà de sa situation en club, Bara Sapoko Ndiaye a profité de cette prise de parole pour clarifier sa future orientation internationale. Courtisé par la Gambie — où il a passé une partie de sa formation — et par le Sénégal, pays de sa naissance, il a opté pour défendre les couleurs sénégalaises et s’engager avec les Lions de la Téranga.

Des ambitions claires pour l’équipe nationale

Conscient des attentes qui pèsent sur un jeune prometteur, le milieu affiche des objectifs élevés. Il affirme vouloir s’installer au plus haut niveau avec le Sénégal, participer aux grandes compétitions et apporter sa contribution afin d’aider la sélection à décrocher des succès futurs, en s’inspirant notamment des performances des champions d’Afrique 2021.

Le prêt au Bayern représente pour lui une opportunité de se forger une expérience de haut niveau et d’arriver en sélection avec des arguments solides. Les prochains mois seront déterminants pour juger de sa capacité à transformer ce potentiel en impact concret, tant en club qu’en équipe nationale.