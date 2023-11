Enrique Iglesias annonce sa retraite de la musique après 30 ans de carrière

Le chanteur et compositeur espagnol Enrique Iglesias a annoncé sa retraite de la musique après 30 ans de carrière.

Le chanteur, célèbre pour son tube « Hero », s’apprête à sortir un autre album, « Final (Vol. 2) », qui sera sa contribution d’adieu à la musique.

Du même Pays:

Le chanteur espagnol de 48 ans, dans une interview accordée mercredi à TODAY.com, a déclaré : « C’est fini. Il sort en fait en février. C’est complètement terminé. Ce que je veux faire, c’est tourner une ou deux vidéos juste avant la deuxième étape de la tournée et la lancer. »

En réfléchissant à son parcours musical, il a déclaré : « Je travaille sur cet album depuis de nombreuses années. Et pour moi, c’était toujours comme je l’ai dit, mon dernier album… ça y est. Je ne pense pas – non, je sais, je ne ferai plus d’albums. »

- Publicité-

Le premier single de « Final (Vol. 2) », intitulé « Así Es La Vida » avec Maria Beccera, est sorti en octobre. Actuellement engagé dans The Trilogy Tour aux côtés de Ricky Martin et Pitbull depuis la mi-octobre, Iglesias a connu une carrière illustre et réussie s’étalant sur trois décennies.