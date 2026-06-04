Enrique Iglesias agressé sexuellement par une fan ? Le chanteur publie une vidéo

Enrique Iglesias a relancé la polémique sur les réseaux sociaux le mardi 2 juin 2026 en republiant sur son compte Instagram une vidéo de septembre 2022 où on le voit, lors d’une rencontre à Las Vegas, se faire embrasser de force sur la bouche par une admiratrice alors qu’il s’apprêtait à lui déposer un baiser sur la joue. La republication, effectuée sans explication ni légende détaillée, a immédiatement ranimé le débat sur le consentement et la conduite des artistes en public.

La vidéo, désormais visible sur le compte officiel du chanteur, montre une interaction de quelques secondes qui avait déjà suscité des réactions contrastées à sa première diffusion en 2022. Enrique Iglesias n’a accompagné la nouvelle publication d’aucune précision; son silence a suffi à relancer les commentaires et partages sur les plateformes sociales.

Sur les images, prises lors d’une séance de photos avec une fan, le chanteur se penche pour lui faire la bise lorsque la femme tourne la tête et l’embrasse à pleine bouche. La séquence montre ensuite Enrique Iglesias tentant de se dégager, visiblement surpris, avant de s’éloigner en riant après avoir mis fin au contact.

Réactions, antécédents et contexte

Les réactions sous la vidéo republiée multiplient les interprétations. Certains internautes ont qualifié la scène d’agression, d’autres l’ont perçue comme un moment maladroit à dédramatiser. Des commentaires cités lors de la diffusion initiale en 2022 faisaient état d’un mélange de gêne et d’enthousiasme : « Mon Dieu, c’était gênant et désespéré, il la repousse presque », écrivait un utilisateur, tandis qu’un autre écrivait : « Quoi ?! Il faut absolument que j’aille à ton concert MAINTENANT ! »

La séquence provient d’une rencontre à Las Vegas en septembre 2022. À l’époque, Enrique Iglesias n’avait pas réagi publiquement à la polémique née de la diffusion de la vidéo. La republication en 2026 s’est accompagnée d’une mention très brève : le seul texte sous la nouvelle publication indiquait le nom de son site internet, sans commentaire explicatif.

Sur le plan de la carrière et de l’image publique, Enrique Iglesias est régulièrement filmé dans des interactions très physiques avec des fans lors de ses concerts et de ses apparitions. Ces moments, souvent présentés comme de la complicité sur scène, sont aujourd’hui relus dans le contexte des débats publics sur le consentement et les limites du contact entre artistes et spectateurs.

Le chanteur, fils de Julio Iglesias, est en couple depuis plus de vingt ans avec l’ancienne joueuse de tennis Anna Kournikova; le couple a quatre enfants. Aucun communiqué officiel complémentaire de la part de l’artiste ou de son équipe n’a été publié à ce jour à propos de la republication de la vidéo.