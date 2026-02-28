Enora Malagré ulcérée par les propos d’Emmanuel Macron sur la dénatalité

Enora Malagré exprime publiquement son mécontentement après la diffusion prochaine d’un documentaire sur France Télévisions intitulé Pourquoi t’as pas d’enfants, qui donne la parole aux femmes ayant choisi de ne pas avoir d’enfant ou confrontées au deuil de la maternité pour des raisons médicales, l’endométriose étant présentée comme la cause la plus fréquente.

Enora Malagré exprime publiquement son mécontentement après la diffusion prochaine d’un documentaire sur France Télévisions intitulé Pourquoi t’as pas d’enfants, qui donne la parole aux femmes ayant choisi de ne pas avoir d’enfant ou confrontées au deuil de la maternité pour des raisons médicales, l’endométriose étant présentée comme la cause la plus fréquente.

Réalisatrice et journaliste, Enora Malagré signe ce documentaire qui met en lumière des parcours féminins et des témoignages. Le film aborde notamment la question des femmes qui ne deviennent pas mères par choix ou contraintes de santé et recueille les paroles de personnalités telles que Marianne James, Béatrice Dalle, Mireille Dumas et Marie Patouillet. L’endométriose, maladie gynécologique citée dans le documentaire, est rappelée comme touchant une femme sur dix en France.

Le documentaire intervient dans un contexte démographique tendu. En 2025, 645 000 naissances ont été recensées en France, une baisse de 24 % sur quinze ans. Le taux de fécondité est passé de 2,02 en 2010 à 1,56 en 2025, un niveau qualifié de plus bas depuis la Première Guerre mondiale. Le taux de natalité (naissances pour mille habitants) est également en recul, à 0,94 % contre 1,24 % il y a dix ans.

Publicité

La lettre aux 29 ans et la colère d’Enora Malagré

Face à cette évolution, l’exécutif a annoncé une mesure dans le cadre d’un plan contre l’infertilité et la baisse des naissances : l’envoi d’un courrier d’information à l’ensemble des Français lorsqu’ils atteignent l’âge de 29 ans, afin d’expliquer l’impact de l’âge sur la fertilité et de présenter les possibilités médicales.

Invitée d’Anaïs Matin le samedi 28 février et interrogée sur RMC, Enora Malagré a vivement critiqué cette initiative et l’intervention du chef de l’État sur le sujet. Elle a souligné que le président de la République, qu’elle a qualifié de « beau‑père de Tiphaine Auzière », n’a ni enfants ni petits‑enfants, et estimé que ses remontrances étaient déplacées.

Dans ses propos relayés à l’antenne, Enora Malagré a déclaré : « Il n’a pas été dans les instituts de démographie en France. Il raconte n’importe quoi. Oui, on fait des enfants un peu plus tard, mais il n’y a pas de quoi s’alarmer. On les fait juste différemment. Il n’y a pas d’anomalie démographique, encore ! »

Publicité

Elle a par ailleurs dénoncé, selon ses mots, « le champ lexical belliqueux et patriarcal » employé par le président et relaté son ressenti : « Ça m’a blessée. Je me suis sentie la femelle défaillante qui ne participe pas à l’effort de la nation et pratiquement à l’effort de guerre. »

Plus loin dans l’échange, Enora Malagré a ironisé sur l’envoi prévu aux personnes de 29 ans : « Il va envoyer aux jeunes femmes de 29 ans des lettres, en leur demandant de pondre ! C’est génial d’infantiliser les femmes comme ça ! » Elle a insisté sur l’autonomie des femmes en matière de choix reproductifs : « Les femmes savent très bien quand est‑ce qu’elles vont faire des enfants, pourquoi et comment ? Avec leur mari ou pas leur mari, peu importe. »

Au cours de l’émission, elle a rappelé ses engagements professionnels sur France 5, où elle intervient dans Le magazine de la santé et Enquête de santé, et a conclu ses interventions par la phrase : « Soit toutes seules, soit avec nos copains. Tout va bien. »