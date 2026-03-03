Énora Malagré revient sur ses années chez Hanouna et plaide coupable

Énora Malagré , ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste ! (TPMP), sort en 2026 un documentaire sur l’endométriose et profite de la promotion pour revenir sur son parcours et son ancien employeur, Cyril Hanouna . Le reportage, intitulé Pourquoi t’as pas d’enfants ?, est diffusé mardi 3 mars à 21h10 sur France 5 et aborde les conséquences de cette maladie gynécologique chronique, présentée par France TV comme touchant une femme sur dix. Dans des propos relayés par Puremédias, l’hebdo , elle juge ses dernières années à TPMP « humiliantes » et reconnaît être restée « pour l’argent ».

Énora Malagré, ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste ! (TPMP), sort en 2026 un documentaire sur l’endométriose et profite de la promotion pour revenir sur son parcours et son ancien employeur, Cyril Hanouna. Le reportage, intitulé Pourquoi t’as pas d’enfants ?, est diffusé mardi 3 mars à 21h10 sur France 5 et aborde les conséquences de cette maladie gynécologique chronique, présentée par France TV comme touchant une femme sur dix. Dans des propos relayés par Puremédias, l’hebdo, elle juge ses dernières années à TPMP « humiliantes » et reconnaît être restée « pour l’argent ».

Formée dans le privé catholique avant son arrivée à Paris, Énora Malagré a débuté sa carrière radiophonique en 2004 grâce à l’appui de Fadia Dimerdji, qui la fait entrer chez Radio Nova. Elle y officie comme chroniqueuse pendant six ans, tout en menant en parallèle des activités d’actrice : courts-métrages et pièces de théâtre figurent parmi ses premières expériences professionnelles.

Sa notoriété grandit ensuite au début des années 2010 via sa collaboration avec Cyril Hanouna. Elle rejoint le dispositif d’animation de l’animateur et devient chroniqueuse de TPMP, alors diffusé sur D8 avant la transformation de la chaîne en C8. Parallèlement à la télévision, elle travaille avec Hanouna dès 2011 sur la matinale Hanouna le matin sur Virgin Radio, après être passée par l’équipe de Sébastien Cauet sur NRJ.

Parcours à la télévision et départ de TPMP

Au sein de l’équipe de TPMP, Énora Malagré est perçue comme une collaboratrice fidèle de l’animateur. Elle est régulièrement amenée à prendre en charge des émissions satellites : Derrière le poste ou la déclinaison estivale Touche pas à mon poste, même l’été. Elle intervient également comme animatrice joker lorsque d’autres présentateurs, comme Julien Courbet, prennent la main sur le programme.

La relation professionnelle entre les deux se développe à l’antenne, fondée sur une forte « alchimie » selon les observateurs, et fait de TPMP l’un des programmes phares de la chaîne. Le succès de l’émission contribue à la montée en puissance du groupe autour de l’animateur et à l’émergence d’un ensemble de formats complémentaires.

Énora Malagré cesse sa collaboration avec TPMP en 2017. Son départ intervient au moment où la structure animée par Cyril Hanouna évolue vers des formats plus engagés et polémiques, illustrés par le lancement de Balance Ton Poste (BTP) et des débats sur des thèmes sensibles tels que l’islam, l’immigration ou l’insécurité. À l’antenne, elle est ensuite progressivement remplacée par Kelly Vedovelli.

