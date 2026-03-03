Enora Malagré rectifie son image : « Je n’ai pas l’air comme ça, mais… »

Mardi 3 mars à 21h05 sur France 5, Enora Malagré se raconte dans le documentaire Pourquoi t’as pas d’enfants ?, une émission qui aborde frontalement l’absence de maternité et le poids des questions répétées sur le sujet. Âgée de 45 ans, l’animatrice y explique son parcours médical et émotionnel, évoquant notamment son endométriose et le constat qu’elle n’aura pas d’enfants.

Mardi 3 mars à 21h05 sur France 5, Enora Malagré se raconte dans le documentaire Pourquoi t’as pas d’enfants ?, une émission qui aborde frontalement l’absence de maternité et le poids des questions répétées sur le sujet. Âgée de 45 ans, l’animatrice y explique son parcours médical et émotionnel, évoquant notamment son endométriose et le constat qu’elle n’aura pas d’enfants.

Interrogée sur les raisons de cette absence de maternité, Enora Malagré décrit les questions récurrentes comme « pas malveillantes, mais maladroites ». Dans le film, elle rencontre des femmes confrontées aux mêmes douloureuses réalités — des personnes « trahies par leur ventre » comme Sandrine ou Karine — ainsi que des femmes qui ont choisi de ne pas être mères, parmi lesquelles Marianne James, Béatrice Dalle, Mireille Dumas ou la para‑cycliste Marie Patouillet.

Le documentaire suit également le chemin personnel d’Enora : deux tentatives de PMA restées infructueuses et, selon ses propres mots, « engluée dans mon obsession d’avoir des enfants ». Elle dit avoir perdu « 10 ans » à s’acharner physiquement et psychologiquement et évoque les séquelles laissées par ce parcours. Le film apporte des chiffres pour situer le contexte médical : en 2019, seulement 50 % des couples recourant à la PMA devenaient parents au bout de huit ans.

Publicité

“Tu peux baisser les bras” : Enora Malagré revient sur 10 ans d’acharnement

Pour l’animatrice, la réalisation de ce documentaire a été « thérapeutique ». Elle confie avoir voulu alerter sur l’injonction sociale à la maternité et sur le fait que l’on commente trop le corps des femmes. Enora Malagré critique l’injonction démographique et renvoie au débat public sur le « réarmement démographique » évoqué au niveau politique.

Face caméra, elle formule des demandes directes : « Donnez‑nous les moyens de faire des enfants si vous voulez qu’on ponde », phrase fidèle à son ton direct. Au‑delà de son histoire personnelle, elle interroge l’environnement social et médiatique autour de la maternité et de l’infertilité.

L’émission revient aussi sur son parcours professionnel et personnel : après sept ans dans Touche pas à mon poste !, elle est partie « avec fracas » et a admis être restée « pour l’argent ». Elle raconte des années contrastées — « les cinq premières années super joyeuses », les deux ou trois dernières « beaucoup plus dures » — et reconnaît avoir participé à un « système » où elle-même humiliait parfois des personnes. Elle évoque un burn‑out, une dépression, des consultations chez un psy et un travail de reconstruction personnel : arrêt de l’alcool et des substances illicites, retour à une vie plus ordinaire.

Publicité

Sur sa vie intime, Enora Malagré dit bousculer les idées reçues. Elle affirme avoir « une vie amoureuse et sexuelle assez classique », se déclarant « assez fidèle, plutôt assez soumise » et reconnaissant ne plus être préoccupée par son image médiatique. Elle se montre agacée par les questions sur un éventuel retour dans TPMP.