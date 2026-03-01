Enora Malagré outée en direct par Cyril Hanouna : « Je ne voulais pas répondre »

Ancienne chroniqueuse de Touche Pas à Mon Poste (TPMP), Enora Malagré a confié dans le podcast Bip Sonore de la youtubeuse Shera que sa carrière à la télévision l’a profondément marquée et parfois détruite, évoquant addiction à l’antenne, sexualisation et la révélation publique de son infertilité sans son accord. Ses déclarations, qui couvrent plusieurs décennies d’exposition médiatique, reviennent sur le rapport entre notoriété et souffrance personnelle et sur des épisodes particulièrement sensibles survenus sur le plateau animé par Cyril Hanouna.

Lors de cet entretien, Enora Malagré a décrit le sentiment d’avoir d’abord été « réparée » par la lumière médiatique avant d’y être de nouveau abîmée. Elle a expliqué que la visibilité et la notoriété procurent une forme d’« accroche » : « Tu deviens accro à l’antenne, c’est une lumière qui est douce », a-t-elle dit, précisant que cette attraction masque souvent les conséquences psychologiques pour les personnes jeunes qui n’ont pas encore effectué le chemin nécessaire pour encaisser l’exposition publique.

La journaliste et animatrice a également exprimé des regrets quant à la manière dont elle s’est montrée à l’écran, estimant s’être parfois « rabaissée » et avoir donné une image d’elle qui ne lui correspondait pas. Elle a affirmé que, si c’était à refaire, elle ne referait pas certains choix professionnels et a mis en garde les jeunes filles qui la sollicitent sur les réseaux sociaux en leur recommandant de privilégier des études ou d’autres trajectoires professionnelles plutôt que la télévision.

Sexualisation, « outing » et parole publique

Enora Malagré est revenue sur la sexualisation dont elle dit avoir été l’objet pendant les quinze premières années de sa carrière à la télévision. « Ça m’a détruite beaucoup, beaucoup, beaucoup », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle n’était « pas mal réduite à ça au début ». Elle a précisé qu’au cours des cinq dernières années elle n’avait plus été sexualisée ou objectisée au même titre, attribuant ce changement à l’âge et à l’évolution des regards portés sur elle.

La question de son infertilité a été un autre point sensible abordé par l’ex-chroniqueuse. Dans le contexte de la diffusion de son documentaire Pourquoi t’as pas d’enfants ?, Enora Malagré a expliqué avoir été « outée » sur TPMP, affirmant que sa situation personnelle avait été révélée en direct par son patron sans son consentement. Elle a dit avoir vécu cette exposition publique comme un manque de respect et a raconté qu’elle n’avait initialement pas souhaité répondre aux questions des téléspectateurs sur l’absence d’enfant dans sa vie.

Sur le plateau, selon ses propos, c’est l’attitude de son collègue Jean‑Luc Lemoine qui l’a aidée à franchir le pas : il lui aurait tenu la main et elle est ensuite intervenue pour parler de son infertilité. Parallèlement, elle a rappelé la dimension addictive de la télévision et l’ambivalence entre réparation et destruction que lui a procurée l’exposition médiatique.