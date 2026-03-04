Enora Malagré : ‘Cela me choque qu’on la laisse faire’ à propos de Nabilla

Des influenceurs français installés à Dubaï suscitent une vive polémique après la diffusion de vidéos et de témoignages relatant la panique provoquée par des attaques aériennes au Moyen-Orient. Selon les publications relayées sur les réseaux sociaux, des bombardements visant Téhéran et la mort supposée du Guide suprême auraient déclenché une riposte iranienne par missiles visant des bases américaines et plusieurs villes de la région, dont Dubaï, Doha et Abou Dabi. Parmi les voix qui ont attiré l’attention figurent Maeva Ghennam et Nabilla Vergara, dont les réactions personnelles ont relancé le débat sur le statut et le comportement des influenceurs expatriés.

Des influenceurs français installés à Dubaï suscitent une vive polémique après la diffusion de vidéos et de témoignages relatant la panique provoquée par des attaques aériennes au Moyen-Orient. Selon les publications relayées sur les réseaux sociaux, des bombardements visant Téhéran et la mort supposée du Guide suprême auraient déclenché une riposte iranienne par missiles visant des bases américaines et plusieurs villes de la région, dont Dubaï, Doha et Abou Dabi. Parmi les voix qui ont attiré l’attention figurent Maeva Ghennam et Nabilla Vergara, dont les réactions personnelles ont relancé le débat sur le statut et le comportement des influenceurs expatriés.

Les publications évoquent une opération de grande ampleur attribuée au président Donald Trump et au Premier ministre israélien, suivie d’une contre-attaque de l’Iran. Les informations circulant sur les réseaux sociaux montrent des séquences d’alertes, de sirènes et de témoignages filmés depuis Dubaï et d’autres villes du Golfe. Plusieurs influenceurs résidant dans ces métropoles ont partagé des vidéos en direct pour rendre compte de la situation et, pour certains, solliciter une aide depuis la France.

Sur ses comptes, l’ancienne candidate des Marseillais Maeva Ghennam a publié des images et des messages d’angoisse : « J’ai peur. Tout peut arriver. Nous sommes dans une zone de tensions, un missile peut dévier… et c’est très angoissant », a-t-elle déclaré, selon les extraits repris par la presse. D’autres influenceurs ont lancé des appels à l’aide vers des autorités françaises, provoquant un mouvement de réactions contrastées au sein de l’opinion publique et des professionnels du milieu.

Le comportement des influenceurs français critiqué

La demande d’assistance de certains créateurs de contenu a suscité des critiques centrées sur le choix de s’installer à l’étranger, parfois pour des raisons fiscales. Des personnalités restées en France ont réagi sur les réseaux sociaux. Le youtubeur Tibo InShape a ironisé sur la situation en publiant un message moqueur adressé aux influenceurs basés à Dubaï : « Les influenceurs de Dubaï, finalement, on est bien en France, n’est-ce pas? ». Bastos, ancien candidat de télé-réalité vivant en France, a quant à lui estimé que ceux qui avaient quitté le pays « se débrouillent », ajoutant : « si tu veux revenir tu paies. Parce que c’est à des Français que tu vendais, tu payais pas d’impôts… Profitons de la panique pour récupérer tout ça », selon les citations diffusées.

Parmi les personnalités ciblées par les critiques figure Nabilla Vergara, l’une des premières influenceuses françaises à s’être installée à Dubaï. Sa carrière a été marquée par une affaire judiciaire en 2016 lorsqu’elle a été mise en cause pour avoir poignardé son compagnon Thomas Vergara. Peu avant son procès, elle avait accordé une interview télévisée sur TF1 pour s’expliquer et évoquer sa notoriété.

Enora Malagré, alors chroniqueuse à Touche Pas à Mon Poste, avait vivement réagi à cette interview en direct : « Qu’elle ait envie de le faire, je le conçois. Mais qu’on la laisse faire, ça me choque », avait-elle déclaré, ajoutant regretter le privilège médiatique dont Nabilla bénéficiait avant son procès et qualifiant l’intervention de « jolie campagne de communication pour vendre son bouquin », d’après les propos rapportés.

