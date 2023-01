Enfant caché de DJ Arafat: Tina Glamour brise enfin le silence

Tina Glamour, mère de DJ Arafat a réagi aux spéculations lancées par Olokpacha sur un prétendu enfant caché de DJ Arafat.

DJ Arafat a-t-il un enfant avec une influenceuse centrafricaine ? La polémique fait grand bruit sur les réseaux sociaux depuis vendredi dernier. Une photo d’un jeune garçon identifié comme l’enfant caché de DJ Arafat a même fuité après les révélations d’Olokpacha qui a annoncé que le roi du coupé décalé, DJ Arafat a un autre enfant caché après celui d’Angela Lova.

« Alors, est-ce normal qu’on vienne brandir sur la toile ce jeune garçon et dire qu’il est le fils caché de mon fils? Ami et profiteur, c’est deux choses différentes. On ne peut pas prétendre dire qu’on a été ami à mon fils et venir exposer sa vie privée sur la toile », a dénoncé Tina Glamour.

Pour Lady Glam’s, DJ Arafat n’a jamais demandé à Olopatcha, d’établir les extraits d’acte de naissance de ses enfants. « Mon fils n’a déclaré que quatre (4) enfants. S’il te plait, laisse mon fils reposer en paix. Tu ferais mieux de t’occuper à acheter de tes oignons, piments pour faire ton commerce », a-t-elle clarifié.

En ce qui concerne la paternité de Rafna, Tina Glamour tient mordicus que la petite fille est l’enfant de DJ Arafat. « Rafna est de la famille Houon… Elle est encore un bébé », a-t-elle précisé.

De son côté, la centrafricaine présentée comme la mère de l’enfant caché de DJ Arafat est aussi montée au créneau pour nier en bloc être la mère d’un enfant caché de DJ Arafat.