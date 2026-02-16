L’année 2025 a été marquée par une forte progression du secteur solaire en Afrique. Selon le Global Solar Council, le continent a connu une hausse spectaculaire des installations photovoltaïques par rapport à l’année précédente.

Le collectif, qui réunit de nombreux acteurs du domaine énergétique, rapporte une augmentation de 54 % des capacités solaires installées sur l’ensemble du territoire africain. Ce niveau constitue un record pour la région.

Les chiffres publiés mettent en lumière l’essor de l’industrie du solaire dans ce qui est considéré comme la région la plus ensoleillée du globe. Parallèlement, les équipements solaires se diffusent de plus en plus largement à travers les pays africains.

Gilles Parmentier est présenté comme le fondateur et directeur général du groupe Africa REN.