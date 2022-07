En visite au Bénin, Macron touche du doigt la politique sportive du gouvernement

Le président Emmanuel Macron était les 26 et 27 juillet 2022 en visite de travail au Bénin. L’occasion pour le dirigeant français de toucher du doigt la politique du gouvernement en matière du développement du sport.

Le président Emmanuel Macron a effectué mardi une visite de travail de 48 heures au Bénin. Accompagné d’une forte délégation, le dirigeant français a eu plusieurs séances d’activité avec ses hôtes dont un tête-à-tête avec le président Patrice Talon, une visite guidée d’œuvres d’art et un point de presse commun. Le volet sport était également au menu de ce cours séjour de Macron en terre béninoise.

Le locataire de l’Elysée s’est en effet rendu dans l’après-midi du mercredi 27 juillet à l’EFE Montaigne pour s’enquérir des grands axes de la politique sportive béninoise et de la Coopération Franco-béninoise dont le Programme Sport au Féminin et le Projet des Classes Sportives. Guidé par le ministre des sports, Oswald Homeky, Emmanuel Macron a visité plusieurs ateliers dont le football, le breakdance, le handball et le basketball animé par la pépite Zoulfath GARBA, 14 ans, 1m 97.

Séduit par cette politique sportive du gouvernement, le numéro 1 français a estimé que désormais les jeunes talents béninois n’auront plus à fuir le pays à la recherche d’une formation de qualité. « C’est l’ambition légitime de votre génération. Et c’est aussi ça qu’on veut faire avec vous. Bâtir des championnats qui permettent d’avoir plus de clubs amateurs et professionnels et structurés pour le sport masculin et féminin. Les meilleurs ici pour que les joueurs ne cherchent pas à aller vivre à des milliers de kilomètres de leur famille pour réussir », a-t-il laissé entendre.

Selon le président français, le sport est une chance d’émancipation et permet d’aider des jeunes filles à choisir leur vie. C’est la raison de sa présence, « aider le Bénin, les autorités ici présentes et les associations à ce que chaque jeune fille puisse choisir une vie. Je suis super heureux d’avoir contribué à quelque chose de très utile » a-t-il confié.