En RDC, Airtel Africa lance un service de connexion directe aux satellites Starlink

Airtel Africa a annoncé le lancement commercial de « Starlink Mobile » en République démocratique du Congo. Le service doit permettre aux utilisateurs équipés d’un smartphone compatible de rester connectés dans les zones non couvertes par les réseaux mobiles terrestres, sans recourir à une antenne ou à un autre équipement satellitaire.

L’offre repose sur une connexion directe entre le téléphone et les satellites de Starlink, la constellation développée par SpaceX. Elle cible en priorité les territoires où le déploiement d’infrastructures mobiles reste limité ou difficile, notamment en raison de l’éloignement et des contraintes géographiques.

Selon l’annonce relayée par Airtel RDC le 14 août, les abonnés de l’opérateur pourront utiliser le service avec un appareil compatible. Les modalités tarifaires, la liste des smartphones concernés ainsi que les conditions techniques précises de l’accès n’ont toutefois pas été communiquées dans les informations disponibles.

Le smartphone au cœur de la connectivité satellitaire

Le lancement illustre l’évolution des services satellitaires, longtemps associés à des terminaux spécifiques, vers des solutions accessibles directement depuis un téléphone mobile. Cette approche vise à étendre la couverture au-delà des zones desservies par les antennes classiques, sans attendre le déploiement de nouvelles infrastructures terrestres.

En Afrique, la connectivité satellitaire est de plus en plus présentée comme un moyen de réduire les écarts d’accès à internet et aux communications électroniques. Son adoption dépend néanmoins de plusieurs facteurs, parmi lesquels la compatibilité des appareils, le coût du service, la disponibilité du réseau satellitaire et les autorisations réglementaires.

Airtel Africa n’a pas précisé, dans l’annonce citée, l’étendue géographique exacte du service en RDC ni les usages pris en charge. Le lancement commercial constitue ainsi une première étape, dont les conditions d’utilisation et la couverture effective devront être précisées.