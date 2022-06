En pleine séance de prière virtuelle sur Zoom, un couple diffuse par erreur leur ébat

Aux Etats-Unis, un couple a accidentellement diffusé pendant 45 minutes leur séance de jambe en l’air alors que la caméra de leur zoom était allumée pendant une séance de prière virtuelle.

Le couple d’âge moyen avait rejoint une synagogue virtuelle hébergée par le temple Beth El des villes jumelles à Minneapolis, aux États-Unis, lorsqu’ils ont décidé d’avoir des relations s3xuelles, sans se rendre compte que leur caméra était toujours allumée.

Selon les informations rapportées par les témoins, le couple a commencé à se caresser devant les fidèles pendant des minutes avant de passer aux choses sérieuses. Il a été rapporté que le couple a continué leur acte jusqu’à ce qu’ils voient une conversation privée les suppliant d’arrêter.

Un spectateur horrifié a déclaré au New York Post qu’il était dépassé par ce qu’il a vu pendant près d’une heure. « Cela a duré environ 45 minutes. la femme se promenait nue, entrant et sortant du cadre Zoom. Quelqu’un sur Zoom les a finalement appelé et leur a dit Vous êtes devant la caméra ».

Le spectateur a ajouté que c’était un zoom pour une bat mitzvah et la plupart des gens n’étaient pas devant la caméra, sauf les vieux bubbes. Malheureusement, le couple très paniqué avait du mal à éteindre leur caméra », a -t-il ajouté.

Alors que les responsables de la synagogue ont décidé de verrouiller l’histoire et d’empêcher qu’elle ne se propage, des images du couple ont rapidement commencé à circuler sur la toile. Heureusement que la qualité de l’image n’a pas permis aux internautes d’identifier le couple.

Réagissant à l’affaire, Matt Walzer, le directeur général de Temple Beth El, a simplement déclaré: « Je suis au courant de l’incident et je ne commenterai pas les détails. »