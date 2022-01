En perte de vitesse stratégique au Mali, la France se rabat sur le Sénégal

Le chef d’Etat-major de l’armée française Thierry Burkhard, a indiqué à son tour que « cette visite et partage d’informations entre les deux pays confirment les relations de coopération militaire de haut niveau avec le Sénégal ». Un développement qui intervient alors qu’il se produit une sorte de nouvel ordre géostratégique et géopolitique sur le continent où la France semble vouloir maintenir, tant bien que mal, son hégémonie sur les autres puissances.

Selon les informations, le patron de l’armée française Thierry Burkhard, a annoncé que la France est dans une logique de renforcement de ses relations stratégiques avec le Sénégal. Dakar est le point de chute du CEMA français après la Tunisie et Djibouti. Selon l’Etat-major français, la démarche de la France avec le Sénégal « vise le renforcement et le soutient aux nouveaux stagiaires de l’état-major de l’armée sénégalaise ».

