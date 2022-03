En guerre, l’Ukraine reçoit des livraisons de missiles pour contrer la menace russe

Plusieurs pays notamment européens, ont entamé la livraison d’armes à l’Ukraine, afin d’aider ce pays à contrer la menace russe. Plusieurs missiles viendront incessamment élargir le lot de l’arsenal militaire ukrainien, selon le ministère de la Défense.

L’Espagne a décidé d’envoyer du « matériel militaire offensif » à la « résistance ukrainienne », a déclaré, mercredi, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, lors d’une intervention au Congrès des députés. « Comme je vois qu’il y a des groupes [politiques] qui remettent en question l’engagement du gouvernement » à participer à l’aide militaire à l’Ukraine, « je veux également vous annoncer que l’Espagne livrera du matériel militaire offensif à la résistance ukrainienne », a-t-il affirmé.

Le ministre de la défense ukrainien, Oleksii Reznikov, écrit sur Facebook : « La quantité d’aide que nous recevons est en augmentation. Le nombre de pays fournissant cette aide augmente. Même ceux pour qui cela était considéré comme impossible nous rejoignent. D’autres Stinger [lance-missiles sol-air américain] et Javelin [lance-missiles antichar portable américain] arrivent. ». Il n’a pas précisé la date de livraison.

Un avion de transport de la Royal Australian Air Force est parti de Richmond, en Nouvelle-Galles-du-Sud, avec du matériel militaire et des fournitures médicales. Le premier ministre, Scott Morrison, a annoncé, dimanche, que l’Australie fournirait une assistance militaire défensive à l’Ukraine par l’intermédiaire de l’OTAN.

La France, le Portugal, les Etats-Unis, l’Allemagne et bien d’autres pays ont annoncé l’envoi du matériel militaire en Ukraine. Les discussions entre Kiev et Moscou devront reprendre ce mercredi, à la frontière bélarusse. Mais en attendant, les combats se poursuivent à Kiev. Ce mercredi, l’armée russe a annoncé avoir pris contrôle de la ville de Kherson, dans le sud du pays. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky accuse pour sa part, la Russie de vouloir « effacer » l’Ukraine et son histoire.