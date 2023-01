Emotion ou déception amoureuse? Cette fan surexcitée qui pleure au concert de Dadju

Une fan surexcitée s’est fondue en larmes le 1er janvier 2023 lors du concert de l’artiste franco-concgolais Dadju à Abidjan en Côte d’Ivore.

Pour son double concerts à Abidjan début 2023, l’artiste Dadju a fait vibrer une foule en effervescence. Sur scène, l’interprète du célèbre titre « Reine » a ému une jeune femme ivoirienne qui n’a pas pu retenir ses larmes comme l’indique sa vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Dans ladite vidéo, on peut voir la jeune femme, surexcitée, en train de s’éclater en larmes sur le titre « Ma Woman » de Dadju alors que l’artiste était en pleine prestation sur scène.

D’un air étourdi, elle regarde timidement Dadju sur scène puis s’éclate sur ladite chanson sous le regard impressionnant des spectateurs. « J’ai mis du temps à comprendre que je naviguais, mais pas sur le bon bateau, bref après mettre perdu, je suis revenu à l’essentiel, c’est tous les jours que je remercie, tu es mon cadeau du ciel, ah, J’ai demandé la lune, on m’a donné un diamant que j’ai fini par épouser. S’il y avait un endroit pour les femmes d’exception, bah tu mériterais d’y aller », peut-on l’entendre interpréter en pleurs avec des gestuels qui décrivent son émotion du moment.

Émotion ou déception amoureuse?

Sur les réseaux sociaux, certains internautes invitent Dadju à aller à la rencontre de cette fan qui a n’a ménagé aucun effort pour exprimer son émotion publiquement lors de son spectacle. Mais d’autres estiment que cette réaction de la jeune femme est l’effet d’une déception amoureuse.

« La fille a surement vécu une déception amoureuse », a fait remarquer un internaute. Et à un autre de renchérir : « Émotions mélangées avec goumin (déception amoureuse Mdlr), si on a goumin, on évite ces genres de chanson ».

Dans tous les cas, il est à noter que la majorité des internautes pensent que cette chanson de Dadju peut rappeler des souvenirs qui font couler des larmes.