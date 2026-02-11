Emmanuelle Rivassoux, collaboratrice de Stéphane Plaza, isolée sur une île sans électricité ni WIFI

Emmanuelle Rivassoux et son compagnon Gilles Luka ont choisi de couper court au tumulte du quotidien en partant pour les Philippines, où ils se sont isolés sur une petite île sans électricité ni connexion Internet, a indiqué la journaliste sur Instagram le 10 février 2026. Le couple, passé par El Nido, dans la province de Palawan, précise vouloir rester hors ligne jusqu’au week-end, expliquant vouloir profiter d’une parenthèse loin des réseaux sociaux.

Emmanuelle Rivassoux et son compagnon Gilles Luka ont choisi de couper court au tumulte du quotidien en partant pour les Philippines, où ils se sont isolés sur une petite île sans électricité ni connexion Internet, a indiqué la journaliste sur Instagram le 10 février 2026. Le couple, passé par El Nido, dans la province de Palawan, précise vouloir rester hors ligne jusqu’au week-end, expliquant vouloir profiter d’une parenthèse loin des réseaux sociaux.

Dans une story publiée mardi, Emmanuelle Rivassoux a expliqué la nature de cette escapade : « Pas d’inquiétude si nous ne donnons plus de nouvelles ces prochains jours. Nous partons sur une petite île en mode Robinson, sans électricité ni WIFI. C’est une petite île d’à peine 1km de long. On refera surface ce week-end. » Le message visait à prévenir leurs abonnés d’une coupure volontaire de communication pendant quelques jours.

De son côté, Gilles Luka a relayé plusieurs clichés de leur séjour et a publié un message d’adieu à El Nido sur le réseau Meta. Il a notamment partagé : « Bye bye El Nido. Je laisse la vue… mais j’emporte la sirène avec moi pour la suite du voyage. » Le journaliste et artiste a également indiqué que leur programme d' »island hopping » avait été contrarié par les conditions en mer liées au typhon, sans pouvoir effectuer toutes les excursions prévues.

Publicité

Une parenthèse loin des réseaux et de l’électricité

El Nido est une destination touristique réputée pour ses plages, ses falaises calcaires et ses excursions maritimes, souvent appelées « island hopping », qui permettent de visiter plusieurs îles et lagons en une journée. Dans son message, Gilles Luka évoque précisément cette activité, précisant que la météo — marquée par le passage d’un typhon — a rendu certaines sorties en mer impossibles pendant leur séjour.

Les deux voyageurs ont choisi de prolonger leur découverte des Philippines en s’installant temporairement sur une île d’environ un kilomètre, où l’absence d’électricité et de réseau téléphonique constitue le principal attrait du séjour. Ce type d’isolement, recherché par des vacanciers en quête de déconnexion, suppose de se passer des services habituels mais offre l’expérience d’une vie plus simple et proche de la nature.

Emmanuelle Rivassoux, connue pour sa collaboration avec Stéphane Plaza, et Gilles Luka, qualifié dans leurs publications d’ »artiste originaire du Var », ont fait part de leur enthousiasme pour la semaine passée à El Nido, malgré l’annulation partielle des sorties en mer. Gilles a cité le « joyeux désordre » de la ville et les petits-déjeuners avec vue comme des moments marquants de leur étape locale.

Publicité