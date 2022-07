Emmanuelle Keita réagit à l’affaire Olivia Yacé et fait de l’ombre à Marlène Kany Kouassi

Olivia Yace, Miss Côte d’Ivoire 2021, est accusée de faire l’ombre à sa successeure Marlène Kany Kouassi, Miss Côte d’Ivoire 2022. N’ayant pas appréciée cette accusation, l’influenceuse ivoirienne Emmanuel Keita brise le silence et prend la défense de la Reine de beauté.

Le samedi 02 juillet 2022, au cours de la grande finale du concours de beauté, Côte d’Ivoire 2022, qui s’est tenue à Sofitel Hôtel Ivoire, Olivia Yace a cédé sa couronne à Marlène Kany Kouassi. Cependant malgré la fin de son mandat, la fille du maire de la commune de Cocody est toujours sous le feu des projecteurs.

Pour d’aucuns, Olivia Yace fait de l’ombre Marlène Kany Kouassi, la nouvelle Reine de beauté. A les croire, la Miss Côte d’Ivoire 2021 a tellement mis la barre haute que les ivoiriens ne parviennent pas encore à apprécier Marlène Kany Kouassi à sa juste valeur. Dans la foulée, l’influenceuse et femme d’affaire ivoirienne Emmanuelle Keita s’est prononcée. Elle a invité les ivoiriens à laisser Olivia Yace partir afin de permettre à la nouvelle de se faire connaitre aussi.

« Miss Côte d’Ivoire, la recherche de l’excellence … Cette phrase reprend tout son sens et j’en suis très fière. Il fut une époque où ce qui primait était le visage et surtout l’éclat du sourire. La poursuite du rêve de la parfaite « gynométrie ». Aujourd’hui, Olivia nous a imposé, le soit belle et exprime toi correctement ! Marlène est magnifique, élégante, s’exprime et se tient bien. Elle saura nous représenter et nous rendre fiers mais pour cela nous devrons véritablement laissez notre Olivia chou partir afin que notre nouvelle Miss déploie ses ailes », a-t-elle publié.

Pour rappel, quelques jours après son élection, Marlène Kany Kouassi a dévoilé son projet de société. « On est tous unanimes sur le fait que MISS OLIVIA YACÉ a élevé le niveau du concours Miss CI en 2021, je ne dirai pas que je ferai pareil qu’elle, peut-être que je ferai plus qu’elle parce que, chacune de nous a sa personnalité. Pendant mon mandat, je viendrai en aide aux personnes en décrochage scolaire, c’est-à-dire les personnes qui, à un moment donné de la vie, ont dû abandonner les études pour plusieurs raisons, afin de leur redonner la chance d’embrasser une carrière professionnelle », a-confié Marlène Kany Kouassi à First Mag.