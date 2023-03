Emmanuelle Keïta aux femmes: « un minimum de vocabulaire correct rend plus désirable qu’un jean taille basse »

Relativement discrète depuis son dernier séjour à Abidjan sur sa terre natale, Emmanuelle Keita a finalement donné de ses nouvelles. Dans un nouveau post sur ses réseaux sociaux, la jeune dame connue pour ses prises de paroles sans détour, a adressé un message aux femmes.

Emmanuelle Keita est actuellement en vacances avec ses enfants dans les Pyrénées. Alors qu’elle passe des moments agréables avec sa famille, elle a pris le temps d’envoyer un conseil aux femmes. La célèbre influenceuse ivoirienne a déclaré que les femmes devraient avoir un vocabulaire impressionnant à chaque prise de parole pour être plus désirables.

Dans un message publié sur ses comptes sociaux, Emmanuelle Keita a exhorté les femmes à ne pas être le genre de personne qui ouvre la bouche et donne envie de leur donner un coup de poing plutôt qu’une bise. Elle a ajouté que le minimum requis pour être plus attirante est d’avoir un vocabulaire correct.

« Ne soyez pas le genre de femme lorsque vous ouvrez la bouche …on a plus envie de vous faire un Check qu’une bise .Un minimum de vocabulaire correct ça rend tellement plus désirable qu’un jean taille basse ! », a- t-elle écrit sur ses comptes sociaux.

A travers ce message très court mais rempli de sens, l’influenceuse ivoirienne veut souligner que les femmes devraient s’efforcer de parler correctement, en utilisant des mots appropriés et en évitant les vulgarités. Elle a expliqué que cela non seulement améliore leur apparence, mais leur donne également plus de confiance en elles.

Quoiqu’il en soit, les femmes doivent être conscientes de leur langage, car cela peut affecter la façon dont elles sont perçues par les autres. Un vocabulaire correct et impressionnant peut aider à améliorer leur image, leur donner une meilleure apparence et les rendre plus attirantes.