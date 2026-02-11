Emmanuel Macron pourrait mettre en place un plan secret pour se représenter en 2027

Emmanuel Macron est légalement empêché de briguer un troisième mandat en 2027 — la réforme constitutionnelle de 2008 limite à deux mandats consécutifs — mais des signes récents laissent penser que le chef de l’État envisage déjà des scénarios pour ne pas disparaître de la scène politique. Des proches, des observateurs et des médias évoquent l’hypothèse d’une parenthèse de cinq ans suivie d’un retour en 2032, ainsi qu’une stratégie visant à peser sur le choix du successeur de 2027.

Emmanuel Macron est légalement empêché de briguer un troisième mandat en 2027 — la réforme constitutionnelle de 2008 limite à deux mandats consécutifs — mais des signes récents laissent penser que le chef de l’État envisage déjà des scénarios pour ne pas disparaître de la scène politique. Des proches, des observateurs et des médias évoquent l’hypothèse d’une parenthèse de cinq ans suivie d’un retour en 2032, ainsi qu’une stratégie visant à peser sur le choix du successeur de 2027.

Sur la scène publique, Emmanuel Macron a pris soin de rester sobre sur les dossiers brûlants. Lors d’un déplacement au salon Wine Paris le 9 février, interrogé sur la démission de Jack Lang à la présidence de l’Institut du monde arabe dans le contexte de l’affaire Epstein, il a déclaré : « Nous avons pris acte de cette décision, pas plus de commentaire », ajoutant que « la justice fera son travail » et dénonçant le « déballage » d’informations sensibles concernant les victimes.

La contrainte constitutionnelle est nette : la réforme de 2008, votée sous la présidence de Nicolas Sarkozy, impose une limite de deux mandats consécutifs. Pour la première fois sous la Ve République, un président réélu se trouve donc réellement empêché de se représenter immédiatement. Selon plusieurs observateurs, cette limitation est ressentie au sein de l’entourage présidentiel comme une frustration personnelle pour Emmanuel Macron.

Publicité

Président intérimaire en 2027 ? Les éléments d’un scénario évoqué en coulisses

Le journaliste Louis Haushalter, qui suit l’Élysée pour Le Figaro, rapporte que le président préparerait un scénario précis : laisser passer la présidentielle de 2027, puis revenir en 2032, soit une parenthèse de cinq ans. Ce plan inclurait non seulement une stratégie personnelle de retour, mais aussi une volonté de peser fortement sur le choix du successeur en 2027 afin d’assurer l’élection d’un proche capable de « tenir la boutique » durant la période d’attente.

Selon Haushalter, ce scénario aurait été évoqué auprès de personnalités comme François Bayrou, qui aurait toutefois refusé de jouer le rôle d’intérimaire à l’Élysée, préférant négocier une éventuelle présence à Matignon plutôt que de se laisser instrumentaliser. Ce refus souligne les tensions et les calculs en cours au sein du camp présidentiel.

Les ambitions pour 2027 s’affichent déjà chez plusieurs responsables politiques : Gabriel Attal, Édouard Philippe, Gérald Darmanin ou Bruno Retailleau figurent parmi les noms cités. Les relations entre Emmanuel Macron et certains de ses proches ont montré des signes de refroidissement, notamment avec Gabriel Attal, selon les propos rapportés par la presse.

Publicité

Lors d’un meeting pour les dix ans des Jeunes en marche en juillet 2025, Emmanuel Macron avait prononcé une phrase largement reprise : « J’aurai besoin de vous dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans. » Il avait également déclaré : « À force de faire des calculs, personne n’ira nulle part. »