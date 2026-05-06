Emmanuel Eboué : « mon ex-femme a fait des choses dont je n’étais même pas au courant »

L’ancien défenseur international ivoirien Emmanuel Eboué, 42 ans, a détaillé dans un long entretien au podcast The 5th House, diffusé fin avril, les circonstances de sa chute financière après sa carrière en Europe, la perte de ses biens en Angleterre à la suite de son divorce et l’absence de contact avec ses trois enfants depuis environ cinq ans. « J’ai tout perdu en Angleterre. J’avais construit toute ma carrière là-bas, j’avais trois maisons, des voitures. J’ai tout perdu, y compris mon argent », a-t-il déclaré.

Formé à l’Académie Sol Béni de l’ASEC Mimosas à Abidjan, Eboué avait rejoint le club belge de Beveren en 2002 avant d’être recruté par Arsenal en 2004. Titulaire lors de la finale de Ligue des champions 2006 perdue contre le FC Barcelone au Stade de France, il a disputé plus de 200 matchs sous le maillot des Gunners. Transféré à Galatasaray en 2011 pour 3,5 millions d’euros, il y a remporté deux titres de champion de Turquie. En sélection, il a accumulé 79 sélections avec les Éléphants et participé à deux Coupes du monde.

Ses revenus cumulés en carrière ont été estimés à environ 20 millions de livres sterling (environ 23 millions d’euros) par le compte spécialisé Africa Facts Zone, un chiffre qu’Eboué n’a pas confirmé dans le podcast.

La rupture s’est amorcée en mars 2016. Après la fin de son contrat à Galatasaray, Eboué a signé un contrat de courte durée avec Sunderland, alors dirigé par Sam Allardyce. Vingt-deux jours plus tard, la FIFA l’a suspendu pour un an pour non-paiement d’une créance d’un million d’euros réclamée par son ancien agent Sébastien Boisseau. Sunderland a immédiatement résilié son contrat.

Dans le podcast, Eboué affirme avoir refusé de payer cette somme, estimant que l’agent n’avait joué aucun rôle dans son transfert. La suspension l’a empêché de s’entraîner avec quelque club que ce soit pendant un an, mettant de fait un terme à sa carrière professionnelle à 33 ans.

Divorce, perte de biens et rupture familiale

De retour en Turquie après la résiliation de Sunderland, Eboué dit s’être isolé pour ne pas exposer publiquement sa situation. C’est durant cette période que la procédure de divorce avec son ex-épouse Aurélie Bertrand, de nationalité belge, a été engagée. La justice britannique a attribué à cette dernière la garde exclusive de leurs trois enfants — Clara, Maeva et Mathis — ainsi que la propriété de l’ensemble des biens d’Eboué situés en Angleterre.

L’ancien joueur affirme ne plus avoir de contact avec ses enfants depuis environ cinq ans. « Quand je demande des photos récentes à leur mère, elle refuse. Ils lisent mes messages mais ne répondent pas », a-t-il confié. Il dit n’avoir pas été informé du transfert de son fils Mathis à Chelsea et n’avoir pas assisté à la signature. « Ça me fait très mal parce que c’est mon fils. Je suis content pour lui, mais à l’intérieur je pleure », a-t-il ajouté.

Eboué a évoqué une période de profonde détresse psychologique au cours de laquelle il a cessé de s’alimenter et recouvert les fenêtres de son domicile pour se soustraire aux médias. En 2016-2017, il a traversé un épisode dépressif grave, rapporté à l’époque par plusieurs médias britanniques.

L’ancien défenseur s’est depuis reconstruit en Côte d’Ivoire, où il dirige une académie de football pour jeunes joueurs. Il s’est remarié le 2 mars 2019 avec Stéphanie Boédé, présentée comme une amie de longue date retrouvée après son retour au pays. Eboué collabore également avec la Confédération africaine de football (CAF) et dit espérer occuper un jour un rôle au sein d’Arsenal ou de Galatasaray.