Emma victime d’une grave blessure, son aventure dans Danse avec les stars menacée

Emma , révélée par la Star Academy , a failli renoncer à Danse avec les stars saison 15 sur TF1 après une blessure aux adducteurs révélée dans un vlog publié le 4 février 2026 : le médecin lui aurait conseillé quatre semaines d’arrêt, contraignant la chanteuse et son partenaire Dorian Rollin à revoir complètement leur chorégraphie pour permettre à Emma de poursuivre la compétition sans aggraver sa lésion.

Emma, révélée par la Star Academy, a failli renoncer à Danse avec les stars saison 15 sur TF1 après une blessure aux adducteurs révélée dans un vlog publié le 4 février 2026 : le médecin lui aurait conseillé quatre semaines d’arrêt, contraignant la chanteuse et son partenaire Dorian Rollin à revoir complètement leur chorégraphie pour permettre à Emma de poursuivre la compétition sans aggraver sa lésion.

Lors du deuxième prime de l’émission, les téléspectateurs ont constaté que l’entrée en lice d’Emma avait été bouleversée à la dernière minute. La candidate a expliqué dans sa vidéo qu’elle souffre d’une lésion aux adducteurs, sur les deux adducteurs, découverte après une consultation médicale consécutive à des douleurs apparues pendant les répétitions. Selon ses propos consignés dans le vlog, le corps médical lui aurait conseillé un arrêt de quatre semaines : « Ils m’ont dit : ‘Là, il faut quatre semaines d’arrêt’. J’étais en mode : ‘Alors non’ ».

Pour éviter de se retirer, Emma et son danseur ont renoncé à la chorégraphie initiale, une pièce contemporaine jugée trop exigeante pour son état physique, et ont choisi une alternative réduisant la tension sur les muscles concernés : un cha-cha. Ce changement de style et d’enchaînements leur a permis d’assurer une prestation compatible avec la blessure et d’obtenir la deuxième place du classement pour ce prime, selon les éléments rapportés par la candidate.

Publicité

Adaptation et protocole médical : comment l’équipe a réagi

Le remplacement d’une chorégraphie contemporaine par un cha-cha illustre une démarche d’adaptation technique et médicale fréquemment mobilisée dans les compétitions de danse télévisée : alléger les appuis, limiter les fentes et les mouvements latéraux intensifs permet de diminuer la sollicitation des adducteurs. Emma a précisé dans son vlog que cette solution a été mise en place en concertation avec son partenaire Dorian Rollin afin de préserver sa santé tout en restant en course.

Le cas d’Emma met en lumière la fragilité physique inhérente aux préparations intensives avant les primes, où répétitions et exigences chorégraphiques peuvent entraîner des pathologies musculaires. La candidate ayant choisi de modifier sa prestation, elle a finalement concouru et été bien classée lors du prime concerné.

La quinzième saison de Danse avec les stars réunit un casting varié issu de la musique, du sport, de la télévision et des réseaux sociaux. Parmi les douze célébrités participantes figurent notamment Juju Fitcats, Maghla, Marcus, la nageuse Laure Manaudou, le comédien Philippe Lellouche, l’acteur Ian Ziering, Stéphane Bern, Angélique Angarni-Filopon, Samuel Bambi et Lucie Bernardoni.