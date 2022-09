Emma Lohoues: son compte Instagram certifié avec plus de 3 millions d’abonnés supprimé

C’est un véritable coup dur pour l’influenceuse Ivoirienne Emma Lohoues. La femme d’affaires vient de voir son compte Instagram comptant plus de trois millions d’abonnés partie en fumée en un clin d’œil.

Emma Lohoues traverse actuellement l’un des moments les plus sombres de sa vie. Pour cause l’actrice et influenceuse a perdu son compte Instagram certifié avec plus de 3,2 millions d’abonnés après plusieurs années de dur labeur.

Selon les informations, ce compte pourtant certifié a disparu fortuitement ce mercredi 7 août 2022 du réseau social pour des raisons que l’on ignore encore pour le moment. Conscient du rôle important que joue ce compte dans le développement des activités professionnelles de la femme d’affaire, il est évident qu’elle soit affectée par cette mauvaise nouvelle, même si elle n’a pas encore réagi pour le moment.

Pour rappel, Emma Lohoues occupe une place de choix parmi les stars africaines les plus suivies et aimées. Très active sur les réseaux,l’ex copine de Dj Arafat est à la tête du classement des 10 personnalités Ivoiriennes qui ont le plus d’abonnés sur les réseaux sociaux.