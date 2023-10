Emma Lohoues se lâche: « j’ai eu mon premier gars à 22 ans »

- Publicité-

Interpellée par l’une de ses fans sur l’âge approprié auquel une jeune fille devrait entamer une relation amoureuse, Emma Lohoues en a saisi l’occasion pour partager son expérience personnelle. Et à l’en croire, elle s’est lancée dans sa première relation amoureuse à l’âge de 22 ans.

Actrice, femme d’affaires et entrepreneuse, Emma Lohoues compte sans doute parmi les femmes africaines francophones les plus influentes sur les réseaux sociaux. Malgré les nombreuses critiques, elle est considérée comme un modèle par certains, et ne manque pas de prodiguer des conseils à ses abonnés, en particulier aux jeunes filles, à travers des sessions de questions-réponses et des publications.

Lors d’une récente discussion avec ses abonnés sur Snapchat, une fan lui a posé la question sur l’âge idéal auquel une fille devrait envisager de s’engager dans une relation amoureuse. « Coucou tata Emma. Penses-tu que se mettre dans une relation à l’âge de 18 ans, c’est une perte de temps ? », lui a-t-elle demandé.

Emma Lohoues a répondu sans détour en partageant sa propre expérience. « J’ai eu mon premier gars à 22 ans. Donc franchement, pour moi, à 18 ans, on n’a pas la tête à avoir un gars. On est focus sur ses études, on kiffe la vie avec ses copines, on part au cinéma, on reste dans les jupons de maman. On a des poupées (j’en ai eu jusqu’à l’âge de 30 ans), on va au glacier, etc. C’est ce que j’ai comme souvenir de mes 18 ans« , a-t-elle affirmé.

La mère de Kobe a également ajouté qu’à l’âge de 18 ans, elle avait peur des garçons. « Personnellement, j’avais peur des garçons ! Donc ma puce, c’est à toi de décider quelle vie tu veux mener aujourd’hui pour construire ton avenir ! », a-t-elle conclu.