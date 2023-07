« Emma Lohoues n’a jamais dit que… » : affaire loyer impayé, Apoutchou National réagit

- Publicité-

Emma Lohoues, actrice de renom et influenceuse ivoirienne, se retrouve au cœur d’un scandale lié à des impayés de loyer s’élevant à sept mois depuis un moment.

Beaugars Prince Touré, propriétaire de cette maison, a publiquement condamné le comportement d’Emma Lohoues sur les réseaux sociaux, affirmant qu’elle avait plus de six mois de retard de paiement et qu’elle avait laissé sa maison dans un état de dégradation.

« 2 ans de location. 7 mois de loyer impayé. Voyez vous-mêmes comment elle a dégradé la maison. Affaire à suivre. Restez connectés », a-t-il écrit.

Face à cela, le fils de l’actrice ivoirienne Brigitte Bleu a réagi et a apporté son soutien à l’influenceuse Emma Lohoues. Selon Apoutchou National, l’influenceuse n’est pas à 8 millions près pour devoir sept (7) mois de loyer.

« Emma Lohoues n’a jamais dit que cette maison lui appartenait. Elle n’est pas à 8 millions près pour devoir sept (7) mois de loyer. Les frais de ses voyages en classe affaires valent même ce montant. Moi-même Apoutchou, je peux payer les huit (8) millions. Après avoir écouté les échanges vocaux entre M. Touré et Emma Lohoues, j’ai compris que contrairement à ce qu’il veut faire croire, M. Touré savait bel et bien qu’Emma Lohoues louait sa maison pour en faire un spa. C’est avec son quitus qu’elle a fait tous les travaux de la maison. Elle le tenait régulièrement informé des avancées des travaux et de chaque modification qu’elle voulait faire, changements de plafonds, de carreaux etc. M. Touré a lui-même vu ce qu’Emma Lohoues a fait de sa maison, afin de rendre la maison plus adaptée à son business. », confie Apoutchou.

Enfin, le chanteur et blogueur ivoirien demande à M. Touré de dire la vérité sur l’affaire qui l’oppose à Emma Lohoues. Il veut que le propriétaire donne la vraie raison pour laquelle l’influenceuse à quitter sa maison.

« M. Touré s’est même érigé en ingénieur en bâtiment. Il lui faisait d’autres suggestions de modification de la maison. En tant qu’Ivoirien, je suis fier de M. Touré pour le fait qu’il ait décidé de venir investir dans son pays. C’est d’ailleurs ce que le président demande. Nous le félicitons alors pour cela. Mais, en même temps, nous lui demandons de dire la vérité sur cette affaire qui l’oppose à Emma Lohoues. Qu’il nous donne les vraies raisons du départ d’Emma Lohoues de la maison. Parce que nous nous rappelons tous du drame qu’a subi Emma Lohoues l’an dernier pendant la saison pluvieuse avec les grosses pluies qui se sont abattues sur la ville d’Abidjan. Son spa a subi de nombreux dégâts. Ses affaires, son matériel ont été bousillés avec les orages. L’un des bâtiments de la maison tombait presque.

Dans les échanges vocaux que j’ai écoutés, j’ai entendu Emma informer le propriétaire de tous les dégâts. Ayant à sa charge des employés, elle a dû s’arranger comme elle pouvait pour maintenir les bâtiments. C’est cela la raison du départ d’Emma Lohoues de la maison. »

