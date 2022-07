Emma Lohoues: l’actrice donne enfin les raisons de la destruction de son salon de coiffure

Le 22 juin 2022, l’actrice ivoirienne Emma Lohoues annonçait que son salon de coiffure a été complètement détruit. Un mois plus tard, l’influenceuse a fini par dévoiler les raisons de cette démolitions qui lui donne du fil à retordre.

Dans une vidéo publiée en direct sur sa page Facebook, l’actrice ivoirienne Emma Lohoues a révélé enfin les raisons de la destruction de son salon de coiffure à laquelle elle a dû faire face à son retour de la France il y a environ un mois.

« Dès que je suis rentrée à Abidjan, j’ai reçu une vidéo de ma grande sœur. Et lorsque j’ai bien regardé, je remarque que c’est le bâtiment du salon de coiffure qui est entrain de s’écrouler sur le bâtiment du Spa (..) Finalement on a dû détruire le bâtiment. On a, quand même, mis pas mal d’argent dans ce salon de coiffure qui avait été ouvert moins d’un an« , a expliqué Emma Louhoues.

Malgré ce coup dur, l’ex femme de DJ Arafat a pris une importante décision. « J’ai pris la décision de tout recommencer concernant mon spa parce que le bâtiment n’a pas été construit comme il se devait. Selon les experts, le bâtiment ne pourra pas faire long feu. Nous serons donc bientôt relocalisés dans un endroit plus accessible « , a-t-elle promis.

C’est fort de cela qu’Emma Lohoues informe son aimable clientèle que son salon de coiffure « LADIES HAIR STYLE » est en pause pour le moment. « Nous vous communiquerons notre réouverture très prochainement, c’est encore possible d’avoir au delà de tout ce qu’on a perdu… », va-t-elle rassurer.